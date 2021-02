Alabí admite dos casos sospechosos de hongos en El Salvador

Yaneth Estrada

Ante advertencias de casos de Candida Auris en el país, el Ministro de Salud, Francisco Alabí, dijo que «desmentimos la presencia de Candida Auris en El Salvador porque no se ha identificado y aislado a este patógeno. Desde la detección de un caso en 2019 en Costa Rica hemos tomado medidas».

«Los lineamientos para los procedimientos para enfrentar al Candida Auris los tenemos desde 2020. Me parece irresponsable decir que hay un brote del patógeno en El Hospital El Salvador, esta es una información tendenciosa», acotó el funcionario.

No obstante, ante este negativa, Alabí aclaró que «existe una prueba del aislamiento de los dos pacientes sospechosos y existe prueba de que no se trata de Candida Auris, sino de otro tipo de hongo. No podemos alarmar a la población con datos imprecisos».

La Candida Auris es un hongo que causa infecciones graves y que se propaga en centros de atención médica. Los expertos en prevención de infecciones, así como el personal de atención médica y de laboratorio pueden juntos ayudar a prevenir su propagación.