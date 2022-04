Al tío de diputada Alexia Rivas (Nuevas Ideas) lo estaban “renteando” a pesar del PCT

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La diputada Alexia Rivas, de Nuevas Ideas, reveló a través de un tweet publicado el 1 de abril a las 9:23 p.m. que uno de sus familiares “lo estaban renteando”, pero debido a las aparentes acciones ejecutadas por el Gobierno, “lo dejaron de molestar”.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la diputada Rivas colocó una publicación que despertó la atención de usuarios y pusieron en duda el PCT: “A mi tío lo estaban ‘renteando’, le habían dado ya fecha límite, justo cómo actúan los delincuentes. Hoy me llama y me dice, ‘ya me dejaron de molestar, creo que ya vieron todos los operativos de la PNC, que sigan así´”, decía la publicación de la legisladora.

Esta publicación generó diversos comentarios que pusieron en duda al PCT: “¿es decir que aún ustedes en el poder desde hace 3 años y seguían “renteando” a tu tío?”, fue el cuestionamiento de un usuario.

“Está aceptando públicamente que el Plan Control Territorial nunca funcionó”, fue otro comentario de un usuario.

“O sea, que durante todo el tiempo que estuvo el PCT, a su tío lo estuvieron renteando y nunca puso una denuncia, no mencionó sobre ello (como lo está haciendo ahora) no propuso alguna de reforma, no exigió más seguridad, nada. Y ahora cuenta sobre su tío que ya no le piden la renta”, destacó otro usuario.

“Q mala sobrina.. sabiendo q renteaban a su tío no pudo decirle q denunciara?: o es q no quiere al tío o da la razón a muchos q el plan control territorial es solo un cuento, o lo q ha escrito también es cuento”, fue el comentario tal cual de otro usuario. (No se corrigió ortografía a propósito)

El 1 de julio de 2019, el presidente Bukele dijo que “poco a poco, en los territorios controlados, la gente dejará de pagar la renta. A medida que la población vaya sintiendo confianza en el plan, a medida que vea que la Policía y el Ejército llegaron para quedarse, a medida que pase el tiempo, la gente dejará de pagar la renta”.

«No hay necesidad de pagar renta, el que lo esté haciendo solo está botando su dinero y financiando grupos terroristas sin ningún motivo», remarcó Bukele, en ese entonces. Sin embargo, aparentemente el familiar de una de las diputadas que más sale defendiendo la política estatal, pagó renta a grupos terroristas.