“Al que no le gusta, pues tendrá que aguantarlo”: Bukele a embajadores

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

En cadena nacional pregrabada, el presidente de la República, Nayib Bukele, acusó a la comunidad internacional de estar financiando a la oposición, para ejecutar marchas como la este miércoles, en la que miles de salvadoreños protestaron en contra de las acciones antidemocráticas del Gobierno.

«Lamentablemente son protegidos por algunos amigos de la comunidad internacional, digo algunos porque no son todos, pero sí algunos, incluso financiados. Lo triste es que están financiando a una oposición perversa», acusó el mandatario.

Bukele afirmó que los manifestantes “fueron a luchar contra una dictadura que no existe, y sin embargo, hay muchos en la comunidad internacional que la siguen vendiendo, muchos que incluso viven en países que sí pudieran ser considerados dictaduras, o al menos sí reprimen a sus poblaciones», se quejó el mandatario frente a la comunidad internacional.

El mandatario salvadoreño dijo que dicho financiamiento internacional es incluso, para “que se quemen banderas de nuestra Patria”, refiriéndose a que un grupo de encapuchados que se conoció que eran supuestos “infiltrados” del Gobierno. Sin embargo, Bukele se lo atribuyó a los manifestantes que se manifestaron de forma pacífica.

“Claro, entiendo que ustedes no les duelen (hablándoles a los embajadores), no a todos, estoy hablando una minoría, porque no es su bandera, pero sí es la nuestra, y sí la amamos, es nuestra Patria y como lo estamos diciendo ahora, es independiente y esa independencia es real, a muchos de ustedes les gusta lo que estoy diciendo, lo sé, a muchos no, pero esta es una independencia real y al que no le gusta, pues tendrá que aguantarlo, porque El Salvador no va a regresar a ser colonia», sostuvo el mandatario, aunque El Salvador dejó de ser colonia desde 1821.

En otro punto, el jefe de Estado anunció que enviará en los próximos días a la Asamblea Legislativa un anteproyecto de reforma al Sistema de Ahorro para Pensiones. Con dichas reformas, dijo, se garantizará “que los salvadoreños por fin tengan pensiones dignas y no las pensiones de hambre a las que fueron sometidas por los gobiernos anteriores”.

Informó que para el próximo año se pondrá la primera piedra de tres proyectos de infraestructura: el Viaducto Francisco Morazán, en la Carretera Los Chorros, el Aeropuerto de Oriente en La Unión y Tren del Pacífico, así como empezarán a construir “el nuevo estadio nacional e invertir mucho más en deporte”.

De igual forma, reveló que en los próximos meses iniciarán la construcción de un hospital en la zona norte y un nuevo Hospital Rosales “del mismo o mejor nivel que el Hospital El Salvador”. Hay que recordar que sobre el hospital Rosales y el de Nejapa, el dinero fue gestionado en el Gobierno de Salvador Sánchez Cerén, y no inició la construcción de los mismos, porque es prohibido que a pocos meses de dejar el gobierno edifiquen obras para evitar la propaganda. Es decir, el dinero está, solo que el presidente Bukele estaba retrasando su construcción.