«Al no votar por mi, cometieron un error», dice Delgado a diputados de oposición

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El fiscal general de la República, impuesto el primero de mayo, y reelecto este miércoles, Rodolfo Delgado, estuvo en una entrevista televisiva en la que defendió su elección, tras sostener que “se cumplió con todos los requisitos constitucionales».

El funcionario se refirió sobre los votos en contra que tuvo del FMLN y la no votación de ARENA, y alegó que se debe a que miembros de dichos institutos políticos están siendo procesados por presuntos actos al margen de la ley. «A mi no me extraña de que una parte del congreso no haya votado por mi elección, eso es algo que yo espero».

El fiscal reelecto sostuvo que con sus acciones les demostrará que el miércoles, «al no votar por mi, cometieron un error», refiriéndose a los diputados que no apoyaron la reelección. Quienes votaron en contra fueron los diputados de VAMOS, Nuestro Tiempo y FMLN.

Sin embargo, diputados de oposición catalogan a Delgado como un funcionario que no es independiente, ya que ignora los presuntos casos de corrupción en el actual gobierno. Además, afirman que es afín al Ejecutivo, ya que fue sacado de “la manga de la camisa” el primero de mayo, es decir, lo tenían ya listo para ocupar el cargo de fiscal cuando se estaba destituyendo en ese entonces al fiscal legítimo Raúl Melara.

La diputada Claudia Ortiz, de VAMOS, quien tuvo participación en la Comisión Política, afirmó que el proceso de elección del fiscal general «no se hizo bien», ya que no se definió previamente el perfil deseado. «No se evaluaron los perfiles, según criterios objetivos como manda la jurisprudencia».

Sin embargo, Delgado afirmó que asumir dicho cargo, «es un gran compromiso con los diputados que confiaron en mi gestión y con la población salvadoreña que son al final quienes acuden a la Fiscalía General de la República para requerir de sus servicios».

Según detalló Delgado, trabaja en la Fiscalía General de la República desde 1995 y aparentemente conoció muchos estilos de dirigirla, dicha experiencia trata de llevar a la institución, en el sentido que: «sea más abierta, justa y que haga cumplir la ley a todas las personas, independientemente de la condición que ellas tengan».