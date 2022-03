Al menos nueve muertos deja ataque armado en estado mexicano de Puebla

MEXICO, 9 mar (Xinhua)

Al menos nueve personas, entre ellas tres mujeres, fueron asesinadas a balazos la madrugada de hoy miércoles al interior de un domicilio particular en el municipio mexicano de Atlixco, estado de Puebla (centro), informaron las autoridades locales.

Una de las víctimas sobrevivió al ataque; sin embargo, se encuentra «en estado crítico», con disparos en la cabeza, una pierna y un hombro, precisó la Fiscalía General de Puebla.

«Todo puede llevar a una definición: fue una ejecución entre bandas», anunció en rueda de prensa el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa.

De acuerdo con las primeras indagatorias, el domicilio en el que las víctimas fueron atacadas era «un lugar de distribución y venta de droga», indicó el gobernador.

El político mexicano explicó que hasta ahora no han sido identificados los ejecutados; no obstante, mencionó que «al parecer no son de Atlixco ni son poblanos».

A través de sus redes sociales, Barbosa comentó que se desplegó un operativo en la zona conurbada del centro de Puebla que implica la coordinación entre los tres niveles de gobierno, municipal, estatal y federal.

Reiteró que su gobierno no será rebasado por la violencia e inseguridad, por lo que se tomarán las acciones necesarias en coordinación con autoridades federales.

De acuerdo con investigaciones policiales, Puebla es el estado en el que diversos grupos criminales se dedican al robo de combustibles, aunque en los últimos años se ha detectado actividad narcomenudista.