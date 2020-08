Al compas de la musica tecleña

AL COMPÁS DE LA MÚSICA TECLEÑA – 1ra ENTREGA

Marlon Chicas El Tecleño Memorioso

“Con la música he bailado, he llorado, he reído, he recordado, he besado he amado, he amado con música… he vivido” Granere

Deseo invitarlos a un recorrido con los grupos y artistas de la Ciudad de las Colinas, acomódense y disfruten este viaje imaginario a través de la música.

Los Pisicas (1948 – 1950). Dedicados a la romanza de bellas doncellas de la época, ofreciendo sus servicios por el simbólico precio de tres colones, mi padre putativo Pedro José Reina Cruz (+) ejecutó el serrucho en dicho grupo, su existencia fue efímera.

Los Tikalitos (1965 – 1968). Deriva de un viaje realizado a Guatemala, por parte del grupo a las Ruinas del Tikal, bautizando al grupo con dicho nombre, (Fuente: Mauricio Fabeiro), incursionando en el género tropical y bolero, entre los años 70 y 80, aún se mantienen vigentes.

Los Rippers “Destripadores” (1970). Grupo compuesto por jóvenes adinerados dedicados a tocar por pura diversión.

The Kings “Los Reyes” (1970). Integrado por los hermanos Bonilla, tuvo una efímera existencia como grupo musical en Santa Tecla.

Rolling Star “Estrellas Rodantes “de Santa Tecla (1970). Conformado por los hermanos Granados, Mauricio Rivera entre otros, regularmente se presentaban en hoteles capitalinos.

Los Ventura Juniors (1970 a la fecha). Fueron conocidos en el 70 como Los Juniors de Santa Tecla, siendo su primer vocalista Alfredo Galileo, sustituido por el quezalteco Alirio Guerra, sus integrantes: Carlos Berciano, Romeo Segovia (+), Rafael Federico López (+), Roberto “La Vaquita” Morales (+), “Suavecito” Granados y el Chele Alas, su éxito fue “Tu eres Luz”.

Los Red Cats “Gatos Rojos” (1974). Nació en el extinto Colegio Salvadoreño Alemán, integrado por el ingeniero Mauricio Rivera propietario de una reconocida cerrajería en la ciudad, entre otros, su éxito discográfico “Retorno de Amor”, en la voz de Raúl Andino.

Los Hermanos de Paúl (1970 a la fecha). formado por Julio y Ángel de Paúl, originarios de San Juan Nonualco, radicándose en Santa Tecla, conocidos por su canción “No me dejes nunca”, del cantautor mexicano Federico Baena.

Rosa Inés Sosa (1970 a la fecha). “La Alondra de las Colinas “destacó como soprano, siendo el orgullo de Santa Tecla hasta la fecha, reside en Estados Unidos, (Fuente: Orlando Moran Castillo).

Los Hermanos Peña (1970 – 1980). Grupo tropical originarios de Comasagua, famoso por cantar “los Parabienes” a los bebes que morían de forma prematura en los mesones de la ciudad, (Fuente: Luís Castillo – Edgardo Daniel Paredes) en 1973 lanzan su éxito “La Siguanaba”, en las radios locales.

Combo Rigo y sus Muchachos (1970 – 1985). Famosos por sus presentaciones públicas y privadas.

No se pierda la segunda entrega de este reconocimiento a la constelación de estrellas tecleñas, en el marco de los 166 años de fundación de la Ciudad de las Colinas.