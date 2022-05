Águila y Platense con ventaja en la primer serie de semifinales

Rebeca Henríquez

Colaboradora

@DiarioCoLatino

En las semifinales de ida de la Liga Mayor de Fútbol del torneo Clausura 2022, el Platense logró una victoria mínima de 1-0 en su localidad ante el Alianza. Asimismo, Águila consiguió la ventaja de 1-2 contra el Isidro Metapán en el estadio Jorge Suárez Landaverde.

Con marcador corto de 1-0 el Platense se impuso al Alianza en el estadio Antonio Toledo Valle, en la primer serie de las semifinales, un encuentro donde los gallos se pusieron al paso del cuadro capitalino, que tuvo mayores encuentros en la portería de Manuel González pero no encontró la ventaja ante la defensiva de los locales sobre el primer tiempo.

La primera parte culminó con el Alianza con oportunidades en la zona de ataque sin obtener la ventaja y con el cuadro viroleño sin llegadas a la puerta aliancista.

La llegada del segundo tiempo dio una cara distinta a los semifinalistas, el Platense se mostró más decidido a ir por la ventaja mientras que los albos bajaron el ritmo en su intento por obtener la marca.

Un giro a favor del Platense dio el encuentro en el Toledo Valle sobre los 71’, donde los gallos aprovecharon un tiro libre que se filtró sobre la barrera para que Steve Alfaro marcara el único tanto de cabeza, dentro de la red del cuadro blanco. De esa forma, los gallos sellaron la mínima ventaja en el encuentro de ida dejando la serie abierta para que los albos puedan remontar el próximo domingo en el Cuscatlán o para que el equipo viroleño pueda agenciarse el boleto a la gran final.

En el occidente del país, el Isidro Metapán recibió al Águila para lograr un resultado desfavorable de (1-2), donde a los 5 minutos el cuadro emplumado se adueñó del marcador. Kevin Santamaría selló el primero en la portería de Óscar Arroyo con un impacto que ascendió desde fuera del área hacia el palo izquierdo de la defensiva de los locales. Los aguiluchos se desplegaron sobre la localidad del Metapán para mantener la ventaja sobre la primer parte del encuentro, en dónde los caleros no ocasionaron mayor peligro para los visitantes.

A pesar de que los metapanecos buscaron el primero sobre la portería de Benji Villalobos con una mínima proximidad de causar riesgo, la defensiva aguilucha no cedió espacio para ir por el primero y por el contrario, los migueleños aumentaron el marcador con un tanto de Edgar Medrano sobre los 55’ del juego.

Tras presionar a los visitantes, el descuento llegó a los ocho minutos después (63’), provocado por un tiro libre desde fuera del área que se convirtió en un balón suelto que fue aprovechado por Yerson Gutiérrez para sumar el primero en el marcador de los caleros.

Los aguiluchos consiguieron una dramática victoria de 1-2 ante los caleros en un encuentro que presenció diferencia situaciones dentro de la localidad de los metapanecos, con este resultado los migueleños recibirán a los jaguares el próximo sábado en el Barraza.