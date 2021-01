Águila-Jocoro y FAS-Alianza en las semifinales

@DiarioCoLatino

Se definieron los semifinalistas del Apertura 2020. El cuadro de Águila fue el primero en decir presente en la penúltima etapa de la competencia, tras haber vencido 3-0 a Luis Ángel Firpo en el estadio Barraza. Por su parte, Jocoro se clasificó a semis al ganarle a Limeño (2-1), definiendo la primera serie de semifinales que será Águila ante Jocoro.

Mientras que la segunda serie se definió en los partidos que se jugaron el domingo, FAS ante Sonsonate. Los santanecos empataron (2-2) a Sonsonate F.C. en el global 3-2 a favor de los pupilos de Jorge Rodríguez, y Alianza F.C., por su parte, derrotó al Once Deportivo 3-1 en el global 5-2. Dejando la segunda semifinal albos ante tigrillos.

El primero partido que se jugó el domingo fue en el estadio Dr. Ramón Flores Berríos. Un duelo que llegaba con la posibilidad para cualquiera de los dos equipos que en el primer encuentro terminaron en empate sin goles.

La escuadra que logra pegar primero fue el Municipal Limeño, que en una jugada de peligro de Manuel González, quien en una barrida fuerte envía al césped a Meyson Asencio, falta que provoca tarjeta roja directa para el Meme González que se va muy temprano del partido (21’). La sanción desde punto penal es ejecutada y anotado por Hugo Oviedo a los 23’ del primer tiempo.

El empate se da los 33’ en un centro que define Carlos Lanza con un remate de cabeza y espaldas a marco (1-1). La anotación del triunfo se dio a los 45’+3’ del primer tiempo, un tiro libre de Yuvini Salamanca y el portero Abiel Aguilera que no logra hacerse del balón, dejándosela para que rematara a Óscar Rodríguez que anota el segundo y definitorio gol para los fogoneros. En el partido que se jugó en el estadio Cuscatlán, Alianza venció 3-1 (global 5-2) al Once deportivo en un encuentro que demostró que los aliancistas a pesar de contar con pocos delanteros tras la salida de Oswaldo Blanco y la lesión de Felipe Ponce golearon y gustaron.

La primera anotación fue para la visita a los 17’ minutos, de un pase de Gilberto Baires al sector derecho en donde recibe Elvin Alvarado, quien evade la marca de los defensa y cruza al arquero Mario González para el 0-1.

El empate para Alianza llegó a los 38’ en un pase de Michel Mercado a Juan Carlos Portillo al sector izquierdo y esté le envía centro corto para que Bryan Tamacas define sin marca el primero para los blancos. El segundo gol de Alianza se dio a los 59’, la misma dupla del primero gol, centro por izquierda de Mercado y nuevamente Tamacas que de pierna derecha y en el aire logra definir su doblete.

Los fronterizos no lograron quitarse la presión del segundo gol y al no alcanzaron el empate, Alianza por su parte siguió buscando ampliar el marcador e hizo ingresar a Rodolfo Zelaya que termina lesionado en pase de profundidad que no logra alcanzar y aun con todo y lesión define el tercero para su equipo, gracias a un mal remate del arquero del Once que no despeja bien y “Fito” que de media cancha y sin portero en la meta marca su gol en el partido.

Zelaya, según “Tigana” Meléndez, en conferencia de prensa, aseguró que Zelaya queda fuera de semifinal por la lesión que lo dejó en la cancha nada más 10 minutos. El último encuentro del día se desarrolló en el estadio Quiteño. FAS empató el encuentro de vuelta 2-2 y en el global los tigrillo vencieron 3-2 a los cocoteros. El marcador lo inicia con apenas 9 minutos FAS, en un disparo de Wilma Torres, el arquero Héctor Ramírez logra desviar el balón su defensa no despeja y Diego Areco remata para el primero del partido.

Para los cocoteros el empate se dio tres minutos después, en un disparo de Alexis Montes, la defensa de FAS que no intercepta el esférico, por lo que el remate vence a Kevin Carabantes.

A los 45’ el volante Wilma Torres nuevamente logra cruzar a la defensa de Sonsonate haciendo llegar el balón hasta la posición de Areco que logra anotar su doblete del partido. El empate llega de manera polémica, ya que David Boquín anota el 2-2 pero la defensa de FAS aseguró que el delantero cocotero había cometido falta sobre el portero tigrillo. Gol que se dio sobre 48’ del primer tiempo y que a pesar de los reclamos el árbitro central avala la anotación.

Con el empate los santanecos lograron llegar a semifinal, gracias a la victoria (0-1) en el encuentro de ida en el estadio Ana Mercedes Campos.

Partido de sábado

El primer partido de los de vuelta en cuartos de final se jugó en San Miguel, un duelo que tenía como gran favorito para avanzar a semifinal a los emplumados que llegaban a casa con una victoria (2-0), alcanzada en el Sergio Torres, con anotaciones de Nicolás Muñoz y Yan Maciel.

Firpo en el encuentro del pasado sábado fue el primero en buscar el gol en un centro de Jefferson Polío que remata de cabeza Jeremías Lemus a los 20 minutos de partido. Sobre 26’, Daniel Luna cobra un tiro libre que termina complicando a Benji Villalobos que casi en la grama de Barraza envío balón a tiro de esquina.

A los 36’ llegó la respuesta de los locales en un jugada entre Santos Ortiz y Marlon Trejo por derecha en la que envía balón a Diego Coca, quien intentó acomodarse el balón con el brazo, lo que le provocó ser amonestado con tarjeta amarilla.

Las llegadas de los emplumados eran constantes en el primer tiempo y parte del segundo, buscando evitar que los usulutecos les causaran daño.

Sobre 42’ en un pase cruzado por parte de Gerson Mayén para Yan Maciel que de zurda logra vencer a Matías Coloca para el 1-0, en el global 3-0 a favor de Águila. Dos minutos después del gol, Ever Flores, en su desesperación comete una falta en terreno emplumado, acción que provocó su expulsión, dejando a Firpo con 10 hombre y 45 minutos por jugarse.

En la parte de complemento, emplumados y usulutecos buscaron constantemente la meta contraria, una de ellas fue a los 81’ Polío hace un disparo directo a la portería de Benji, pero este logra hacerse del balón sin mayor problema. El resto fue una historia a favor de los negro naranja que ya está en semifinal.