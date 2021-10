AGEPYM: Reforma de pensiones debe ser consultada con la clase trabajadora

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Mario Montes, presidente de AGEPYM, dio un compás de espera a la decisión del Ejecutivo de nacionalizar los fondos de pensiones de trabajadores públicos y privados, que fue anunciado el pasado 15 de septiembre, en el mensaje del presidente Nayib Bukele, en el marco del Bicentenario de las fiestas independentistas.

“Hasta el momento no conocemos ese anteproyecto de ley y esperamos que esta propuesta no solo llegue a la Asamblea Legislativa y sea aprobada inmediatamente, si no que, ese anteproyecto de ley llegue a la Asamblea Legislativa y en ese momento la clase trabajadora sea consultada sobre el tema”, advirtió Montes.

Con una mayoría parlamentaria simple y calificada y una oposición en minoría, el partido oficial Nuevas Ideas podría dar trámite a decretos legislativos, a cuanta peticiones provenientes del órgano Ejecutivo; que goza del apoyo incondicional y un órgano Judicial, alineado luego de ser elegido inconstitucionalmente.

Montes que representa a una de las más emblemáticas gremiales de trabajadores estatales y municipales, señaló, que tenían una propuesta clara, que era la creación del Instituto Autónomo de Previsión Social, para ser discutida en el recinto legislativo que le toque abordar el tema de las pensiones.

“Queremos ese instituto, porque eso es lo que se ha perdido en El Salvador desde la creación de las AFPs (Administradoras de Fondos de Pensiones). Se perdió la previsión social y se convirtió en un tema mercantilista, en donde solo se ven las utilidades para los dueños de las AFPs. Y, por supuesto, que este dinero de este fondo de pensiones queremos que no sea manoseado”.

“Y también, pedimos que se mantengan estos fondos para lo que realmente ha sido creado y es para satisfacer las pensiones de nuestros compañeros que llegan a ese estatus de jubilación y que se revierta el tema de la reforma al servicio civil”, indicó Montes.

En cuanto al Servicio Civil y que reconoce la Constitución de la república, Montes señaló que este garantiza un debido proceso cuando se realiza un despido, por tanto, les preocupa que en la reforma que impulsa el Ejecutivo se pretenda cambiar el tema del servicio civil, por función pública.

“AGEPYM, desde el año 2010, viene luchando contra ese anteproyecto de ley que es un documento que proviene de convenios internacionales, se encuentra dentro del Asocio para el Crecimiento, está en la meta 6, y lo quieren elevar a nivel constitucional. Y nosotros nos oponemos porque estaría violentando todo un debido proceso de la estabilidad laboral de los empleados públicos”, afirmó Monge.

Al señalar que actualmente lo están aplicando a cientos de empleados que despide semanalmente las alcaldías con la Ley Administrativa Municipal, la que están utilizando de manera discrecional los Concejos Municipales, desde el pasado 1 de mayo del presente año.

“En este momento aún siguen despidiendo el pasado 13 de septiembre, la Alcaldía de San Salvador despidió a muchos compañeros y algunos forman parte de los sindicatos de la Alcaldía, que equivale a una doble violación a los derechos laborales y eso es, lo que no queremos que se de, con el sector público, eso es preocupante”.

“Como AGEPYM, estamos dispuestos a luchar porque esa reforma constitucional no se apruebe, por lo tanto, va a llegar el momento que si no nos escuchan nuestras razones. Y cuando termine nuestra parte diplomática, también vamos a sumarnos a las calles, porque no hay otra manera de exigir derechos que manifestándonos en las calles”, sostuvo Montes.

Para el dirigente de los trabajadores los retos que se vienen son preocupantes y decisivos, ya que se encuentra en juego los fondos de pensiones y la estabilidad de los adultos mayores que dependerán de estos ahorros para sobrevivir y cuidar de su salud.

“En El Salvador las calles históricamente son las que nos han permitido manifestarnos y conquistar nuevos derechos laborales y este momento no será la excepción y vamos a seguir luchando por la estabilidad laboral de los trabajadores, que es nuestra meta y porque por esto AGEPYM se fundó, luego de aprobarse la Ley del Servicio Civil, que fue el mismo año en 1966, con el fin de dar viabilidad a esa ley que estaba como letra muerta”, dijo Montes.

Las declaraciones de Mario Montes, las dio en el marco de la celebración del 55 aniversario de fundación de la Asociación General de Empleados Públicos y Municipales (AGEPYM) que junto a la Junta Directiva y sus afiliados, reseñaron su accionar en la defensa de los derechos laborales de los trabajadores del Estado.

Asimismo, en su mensaje refirió que el trabajo de AGEPYM, a lo largo de cinco décadas ha estado encausada en fomentar la superación integral de los empleados estatales y municipales a través, del principio de solidaridad; que los convierte en una gremial de prestigio que lidera la promoción y defensa d los derechos humanos y laborales de sus agremiados.

“AGEPYM participó de la creación del Instituto Nacional de Pensiones (INPEP) en el año 1996, además de participar en la Comisión Permanente de Diálogo, y la adquisición de centros recreativos para beneficio de los asociados y asociadas entre los años 1972 a 1975. Y las instalaciones de nuestras instalaciones centrales en 1977”, concluyó Montes.