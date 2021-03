Agentes PPI podrían ser despedidos

Redacción Diario Co Latino

El cambio de poder en la Asamblea Legislativa y las nuevas disposiciones para la elección y asignación de los agentes PPI, obligarían, por lo menos, al despido de unos 1,500 agentes que están destacados en la dicho órgano de Estado.

Así lo informó el ministro de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas, en una entrevista en televisión, la mañana de este lunes.

Estos agentes de la División de Protección a Personalidades Importantes (PPI) serán despedidos, el 30 de abril, con el cambio de los diputados actuales, por que estos terminan su período en la Asamblea Legislativa.

Para el ministro este tema no genera polémica, ya que cada legislador puede optar por contratar a personas que les den seguridad de su confianza.

Rivas agregó durante la entrevista que siempre los PPI han sido agentes cercanos que tienen la obligación salvaguardar la vida los diputados. Y por lo tanto los cambios se deben dar con los nuevos funcionarios.

Es de destacar que los PPI no están obligados a ser agentes de la PNC, pero si cumplir con las expectativas de seguridad hacia la persona que está asignada, no son motoristas, ni personal de servicio de oficina, si no tienen que resguardar la vida que les han encomendado y si tienen que someterse a una evaluación de la PNC.

Rivas dijo que espera que la próxima Asamblea Legislativa cambié la forma de elección y asignación de los agentes PPI.

En otros hechos

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó en flagrancia a una mujer y a un hombre quienes se les incautó 46 porciones de marihuana, tres de crack y $75 dólares.

También la PNC capturó a tres “presuntos pandilleros, la captura se realizó cuando se encontraban reunidos en Colonia Santa Clara de Usulután, al momento de la detención portaban dos armas de fuego ilegales, lo cual fueron incautadas y se les acusa de agrupaciones ilícitas y portación ilegal de arma de fuego.

La Fiscalía General de la República (FGR) brindó información sobre denuncias recibidas, durante los dos primeros meses del año, 15 mujeres han sido víctimas de feminicidio, 865 por violencia sexual y 589 por expresiones de violencia.