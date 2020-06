Afectados por lluvia denuncian falta de alimentos

Oscar López

@Oscar_DCL

Un grupo de 16 familias que están albergadas en el Centro Escolar del Cantón Las Crucitas, en el municipio de Panchimalco, exigen a las instituciones gubernamentales que les ayuden a solventar sus necesidades básicas.

El principal de los problemas que afecta a los albergados es que no cuentan con los alimentos necesarios para el sustento diario de las familias. Fátima Lovo, responsable del albergue, explicó que al dejar sus viviendas las personas no pudieron llevar alimentos debido a que no tienen, ya que muchos de los afectados se dedican al comercio y a otros oficios, y que por la cuarentena no podían salir a trabajar, por lo que desde el inicio de la cuarentena domiciliaria no tienen ingresos económicos.

“Ya no tenemos alimentos, no tenemos ni harina para hacer tortillas y necesitamos que nos traigan alimentos, porque son más de 60 personas las que están albergados aquí”, mencionó Lovo.