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Redacción Nacionales

Sara Moroe

Los afectados por el caso de la Asociación Cooperativa Santa Victoria de Responsabilidad Limitada (COSAVI) realizaron el fin de semana una vigilia en memoria de 16 personas que han fallecido durante los dos años y ocho meses transcurridos desde que estalló el caso de la cooperativa, mientras sus familiares y demás ahorrantes continúan esperando una solución que les permita recuperar su dinero.

La actividad, organizada por un grupo de afectados, estuvo marcada por el encendido simbólico de 16 velas, una por cada persona fallecida que ha sido identificada y documentada por los organizadores. El homenaje también se convirtió en un nuevo llamado al Gobierno para que muestre voluntad política y atienda las demandas de quienes mantienen sus ahorros sin poder disponer de ellos.

Juan José Ortiz, representante de los afectados, explicó que la vigilia buscaba romper con el formato habitual de las conferencias de prensa y abrir un espacio de memoria, solidaridad y acompañamiento entre diferentes organizaciones sociales que enfrentan distintas problemáticas en el país.

«Hemos querido hacer una vigilia en conmemoración de 16 fallecidos que a dos años y ocho meses lleva este lamentable acontecimiento», expresó Ortiz, quien cuestionó la falta de respuestas institucionales ante las consecuencias humanas que, según los afectados, ha dejado el caso.

El representante señaló que las 16 personas fallecidas pertenecían al grupo de más de 500 ahorrantes que se han organizado para exigir la recuperación de sus recursos, aunque el total de afectados de COSAVI suman 10, 317. Aclaró que la cifra podría ser mayor, debido a que no han logrado documentar todos los casos de personas afectadas que han muerto durante este período.

Dieciséis historias detrás de los ahorros

Ortiz explicó que cada una de las personas homenajeadas tiene una historia familiar y económica que refleja el impacto de la situación. Entre los casos que destacó está el de su propia madre, quien falleció el mismo día del accidente de helicóptero en el que murió el principal sospechoso del caso, junto con autoridades gubernamentales y policiales.

También recordó a Donaldo Curcios y a su madre, quienes fallecieron por insuficiencia renal. Según relató, ambos dependían de los intereses que generaban sus ahorros en la cooperativa para costear el tratamiento de su enfermedad crónica. Al no contar con seguro social, esos recursos representaban una fuente importante para atender sus necesidades médicas.

«Los pocos intereses que ellos obtenían de sus ahorros aquí servían para tratar esta enfermedad crónica», manifestó Ortiz, al explicar que la imposibilidad de disponer del dinero tuvo consecuencias en la vida de estas familias.

Otro caso mencionado fue el de la esposa de Luis Alvarenga, un afectado de 91 años que, según Ortiz, enfrenta problemas de salud. Su historia, afirmó, forma parte de una demanda presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El representante expresó su solidaridad con Alvarenga y destacó su perseverancia durante estos dos años y ocho meses de reclamos. Para Ortiz, su exigencia de recuperar los ahorros representa el sentimiento de numerosos afectados que continúan esperando respuestas.

Más de 10 mil personas afectadas

Durante su intervención, Ortiz precisó que el universo de afectados por COSAVI asciende a 10,317 personas. Sin embargo, explicó que el grupo organizado al que pertenece está integrado por más de 500 ahorrantes que se han mantenido activos en las acciones de denuncia y exigencia.

La vigilia también permitió visibilizar la dimensión social del problema y recordar que detrás de los recursos retenidos existen personas mayores, familias con enfermedades, trabajadores y ciudadanos que dependían de sus ahorros para cubrir necesidades cotidianas.

Los afectados consideran que la falta de una solución prolonga la incertidumbre y profundiza las dificultades económicas de quienes no pueden disponer de su patrimonio. Por ello, reiteraron su exigencia de que las autoridades asuman responsabilidad y establezcan respuestas concretas.

Ortiz sostuvo que resolver el caso tendría también un impacto en la imagen nacional e internacional del Gobierno, especialmente en un contexto en el que, a su juicio, la gestión gubernamental enfrenta cuestionamientos por diferentes decisiones y conflictos sociales.

«Siempre en todos los eventos debo haber llamado al Gobierno a mostrar voluntad política y resolver el caso COSAVI», reiteró.

Solidaridad con otras luchas sociales

La actividad contó con la participación de organizaciones sociales y representantes de distintos sectores, entre ellos Madres por la Libertad, COFAPES y el Movimiento por la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora (MDCT), además de personas vinculadas a otras causas ciudadanas.

Ortiz agradeció el acompañamiento y destacó que la solidaridad entre organizaciones debe superar las diferencias ideológicas y partidarias. Señaló que, aunque cada agrupación tiene sus propias reivindicaciones, todas enfrentan situaciones que consideran consecuencia de decisiones gubernamentales.

Entre las luchas mencionadas estuvieron las demandas por la libertad de personas detenidas, la defensa del medioambiente, la protección de la finca El Espino, el rechazo a la minería metálica y la oposición a posibles procesos de privatización del agua, la salud y la educación.

El representante insistió en que la vigilia no fue concebida como un acto partidario, sino como un espacio de solidaridad entre sectores que buscan visibilizar sus problemas y mantener vigentes sus exigencias.

En ese sentido, también cuestionó que los representantes gubernamentales no acompañaran la actividad, pese a que, según afirmó, la invitación se extendió a diferentes sectores políticos.

Cuestionamientos a las prioridades gubernamentales

Durante su intervención, Ortiz amplió sus críticas a las prioridades del Ejecutivo y señaló que el país enfrenta diversos problemas internos que, desde su perspectiva, requieren atención urgente.

Mencionó los despidos de más de 40,000 trabajadores del sector público, los desalojos de más de 70,000 vendedores informales del centro de San Salvador y las denuncias de organizaciones sociales sobre más de 500 fallecimientos en centros penitenciarios bajo custodia estatal.

Asimismo, cuestionó la participación de soldados salvadoreños en conflictos internacionales y expresó sus condolencias a las familias de los militares fallecidos. Consideró que el Gobierno debería concentrar sus esfuerzos en resolver los problemas nacionales y evitar exponer la vida de personas de sectores empobrecidos.

«Los salvadoreños no le hemos pedido a este Gobierno ir a resolver el problema de otros países cuando aquí tenemos muchos problemas», expresó.

Al finalizar, Ortiz reiteró que los afectados no abandonarán sus demandas y que continuarán acompañando las luchas de las organizaciones que participaron en la vigilia.

Las 16 velas encendidas representaron no solo el recuerdo de quienes fallecieron, sino también la exigencia de justicia para las familias que siguen esperando recuperar sus ahorros. El representante insistió en que el homenaje debía convertirse en un acto de esperanza y resistencia, antes que en una actividad de resignación.

«No hemos llegado hasta aquí para venirnos a rendir», afirmó Ortiz, al asegurar que la organización continuará exigiendo respuestas y mantendrá su solidaridad con otros sectores sociales.

La vigilia concluyó con un mensaje dirigido a las autoridades: los afectados de COSAVI reclaman una solución, respuestas institucionales y voluntad política para que la espera por sus ahorros no continúe prolongándose.

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