Aerolínea compensará afectados que perdieron vuelos durante pandemia

Rosario Rivas

@Diario CoLatino

La pandemia del COVID-19 no ha afectado solo la salud de las personas, si no también sus planes de viajes, miles perdieron sus vuelos al no poder movilizarse a destinos que habían planificado visitar por negocios, turismo, estudio, trabajo u otros.

La Defensoría del Consumidor (DC) informó que por lo menos un total de 439 viajeros afectados por las cancelaciones de vuelos durante la pandemia del COVID-19, serán compensados por United Airlines.

Esta aerolínea opera vuelos internacionales desde y hacia El Salvador.

Según la información proporcionada por la DC, institución encargada de velar por los derechos de los consumidores y que actuó en representación de estos se logró un acuerdo.

Este acuerdo permitirá que la aerolínea implementé los reembolsos de boletos y la entrega de certificados de viaje.

La DC ha mantenido un proceso de ayuda para lograr las compensaciones de los afectados y con estas nuevas compensaciones, se suman millones de dólares a favor de 74,963 consumidores viajeros.

Y es hay que tener claro, según lo señala la institución defensora, de que son derechos del consumidor viajero el reclamar por incumplimiento o abuso, desistir o retractarse de un contrato si no desea viajar, y a la compensación e indemnización por daños o extravío de equipaje.

Además, “se tiene derecho a reclamar reembolso, en caso que la aerolínea se negara a brindar un vuelo alternativo y el pasajero tuviera que hacer arreglos para viajar por sus propios medios, cuando la demora o cancelación estuviera bajo control de la aerolínea”.

La DC señala que existen mecanismos para reportes de incumplimiento y estos pueden utilizarse pidiendo asesoría a los consumidores a través del teléfono 910, Whatsapp 7860-9704 entre otros.