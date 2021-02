Administran más de 100 millones de dosis de vacunas antiCovid-19

Ginebra/Prensa Latina

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que hasta hoy martes más de 100 millones de dosis de vacunas contra la Covid-19 fueron administradas en todo el mundo.

Según los datos, han sido inmunizadas personas en 77 países, mientras poco más de un tercio de la población mundial vive en naciones donde aún no se empiezan esos procesos.

La entidad sanitaria aclara que el número de dosis no es equivalente al de vacunados, pues algunos candidatos necesitan hasta más de dos administraciones del producto.

Entre los países que más dosis han colocado se encuentran Estados Unidos (32,2 millones), China (24 millones) y la Unión Europea (13 millones).

También sobresalen Emiratos Árabes Unidos con 3,4 millones y la India con cuatro millones.

La víspera, la OMS anunció que por tercera semana consecutiva, el número de contagios de Covid-19 en todo el mundo se redujo.

Sin embargo, advierte, no se puede bajar la guardia y en todos los países deben seguir con las mismas medidas de salud pública probadas, para prevenir infecciones y salvar vidas.

Al respecto el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Gebreyesus, señaló que, mientras se ponen las vacunas, es vital seguir con las precauciones ‘para mantenernos a salvo y a los demás’.

Recordó además que controlar la propagación del coronavirus SARS-CoV-2 permitirá en el futuro reducir las posibilidades del surgimiento de más variantes.