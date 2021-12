ADESCOBD en resistencia más de una década por el derecho humano al agua

Gloria Silvia Orellana

@DiarioCoLatino

“Estoy aquí en los juzgados de Ahuachapán, citado por una audiencia a las 10 de la mañana, y cuando me presento me dicen que no habrá porque hay ocupación, entonces, sugiero, pido que no se siga jugando con nuestra dignidad y no sigan criminalizando a quienes defendemos el sistema de agua”, dijo Tomás Humberto Zúniga González, presidente de las Siete Comunidades del Sistema de Agua de Tacuba “Bendición de Dios” (ADESCOBD).

Son 15 años de resistencia en defensa del sistema de agua que estas 7 comunidades construyeron en el 1996, por gestión propia con CREA y USAID, y se convirtieron en socios y fundadores de ADESCOBD, que se conoce como la Bendición de Dios. Fueron 940 familias las que trabajaron 96 días consecutivos acarreando, 18 kilómetros de cañería para bombear el agua desde unos manantiales llamados La Fontana y Salinas.

Y fue en el año 1995 cuando el alcalde Joel Ramírez, de ARENA, inició una lucha para apropiarse del proyecto de la Junta de Agua de la Bendición de Dios, esto generó una serie de arbitrariedades contra los directivos, a los que trató de destituir de forma ilegal y utilizó a la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil.

La policía realizó capturas indebidas de los líderes comunitarios en el año 2019, con detenciones en horas de la madrugada, y sin orden de captura. Y se presentó una acusación contra ellos, que pese al retiro que realizó el alcalde Luis Milla (PCN) sobre el caso, el fiscal persiste en el proceso judicial.

“El agua es una necesidad que tiene la gente en Tacuba, y nada más porque las personas que están interesadas en quitarle este sistema de agua a las comunidades, para buscar bienes económicos y personales no es justo”, afirmó.

“Le suplico a las autoridades (judiciales) que escuchen nuestras palabras, somos 7 comunidades y numerosas, en donde la voz de ellas somos nosotros y es injusto estar penalizados desde hace 10 años por la lucha por el agua de Tacuba”, reiteró Zúniga.

Al retirarse de las instalaciones del Juzgado de Ahuachapán, no había una nueva fecha establecida para la audiencia, aunque señalaron que sería reprogramada para el próximo año, posiblemente.