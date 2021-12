“Actualmente registramos 37 casos de COVID-19 por día”: Francisco Alabi

Alma Vilches

El ministro de Salud, Francisco Alabi, enfatizó que la cantidad de contagios por COVID-19 ha bajado, actualmente se registran 37 casos por día, así como de 15 a 18 letalidades diarias disminuyó a cero muertes en algunas fechas. Sin embargo, el infectólogo Iván Solano Leiva, publicó en su cuenta de Twitter que a nivel privado desde el 23 de diciembre comenzó un incremento de consultas por COVID-19.

Solano en un solo día atendió 7 pacientes y hay 2 ingresados, la mayoría de casos son salvadoreños que viven en Estados Unidos y salvadoreños quienes tienen contacto con sus familiares que los visitan del extranjero. Los pacientes en UCI con alto riesgo de morir no están vacunados por decisión propia.

El ministro de Salud enfatizó que completar el esquema de vacunación y seguir cumpliendo con los protocolos de bioseguridad puede marcar la diferencia, para evitar adquirir la enfermedad y sufrir efectos letales o de gravedad debido al virus; todas las vacunas son buenas, los estudios demuestran la eficacia y posibilidad de evitar una muerte.

“Iniciamos con una meta de 4.5 millones de personas vacunadas, después se agregó el grupo etario de 12 a 18 años y luego el de 6 a 11 años, con lo que estamos alcanzando una cifra de 5.9 millones como población meta. Estamos alcanzando los 4.5 millones de personas que han recibido su primera dosis, es el equivalente al 80% de la población, tenemos 4,464,582 de primera dosis aplicadas; 4,136,852 de segunda y 929,683 de tercera”, detalló Alabi.

Asimismo, dijo que la población se puede dividir en cuatro tipos de personas, quienes asistieron puntualmente a la vacunación; el grupo que quería asistir pero por cuestión de tiempo o de trabajo no podía, y en este caso con las jornadas de vacunación móvil y casa por casa han sido beneficiadas. Mientras que, el tercer grupo es quien cayó en la desinformación y por eso no acudió a vacunarse, y el cuarto es una minoría, son aquellas que no quieren vacunarse.

La última estrategia del plan de vacunación es la aplicación de la tercera dosis, pues el recibirla puede generar un mayor nivel de protección ante las nuevas variantes, aunque de Ómicron el Ministerio de Salud no reporta ningún caso en el país.

Entre el 17 de febrero y el 27 de diciembre han sido aplicadas 9,553,791 vacunas, de estas 9,531,117 a salvadoreños y 22,674 en extranjeros, de este último grupo

12,220 corresponde a primera dosis, 9,636 a segunda y 818 tercera.

Los diferentes puntos de vacunación continuarán habilitados este 29 y 30 de diciembre; del 31 de diciembre al 2 de enero cerrarán y volverán a las atenciones normales a partir del lunes 3 de enero de 2022.