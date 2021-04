“Acordamos que yo podía jugar con la selección de basquet hasta junio”

Rolando Alvarenga

Una verdadera “polvazón” y desaprobación a sus palabras, causó en Facebook la afirmación del seleccionador femenino de baloncesto, Ray Santana, de España, al sostener que “Hillary hubiera sumado cero”, en la selección que recientemente participó en el CentroBasquet Mayor. Tal declaración se la dio el técnico español la semana pasada al periodista Carlos Vides, del programa El Banquillo.

Al respecto y por tratarse de la mejor basquetbolista salvadoreña de todo los tiempos, con sobresaliente actuación durante los últimos años en la Liga Universitaria de Puerto Rico y últimamente la Liga Profesional de esta misma isla, Co Latino contactó a Hillary para conocer su versión sobre el tema y con deferencia aceptó la oportunidad de abordar el caso.

Expresa: “El año pasado llegamos a un acuerdo con la Federación de incorporarme al proceso de selección a distancia y de manera presencial una vez hubiese terminado mis estudios universitarios, en junio de este año, no antes. Al surgir de improvisto el Torneo Centrobasket, a finales del mes pasado, claro está que no iba a poder asistir”. Agrega entender el malestar que esto causó al cuerpo técnico, pero ellos mejor que nadie sabrán valorar si mi presencia aporta a nuestra selección, pero dice que ella siempre apoyará a su país, desde donde se le permita.

Con respecto a las palabras del técnico español, la estudiante de ingeniería química manifiesta: “No comparto su opinión porque no hemos trabajado juntos y el no conoce mis debilidades, ni mis fortalezas. De igual manera, respeto su opinión”. No obstante, dice, “Sí algo siempre he perseguido es levantar lo más alto posible mi bandera azul y blanco. Ese es el anhelo de todo atleta y por supuesto el mío. Estoy comprometida con mi patria y es por esa razón que me estoy preparando para poder ir y ayudar no únicamente en el deporte, sino en el campo profesional”.

Sobre su situación académica, Hillary ilustra que este es su último semestre y como extranjera no puede permitirse fracasar. Expresa que no es tan simple salir hacia El Salvador por tres, cuatro días o una semana. Eso para ella, dice, “podría significar el no poder graduarme a tiempo, porque la universidad aceptó costear parte de mi educación hasta el final de este semestre. Por ende, graduarme en el tiempo requerido es de suma importancia, tanto en los personal, como en lo económico”.

La exalumna marista y estrella en el baloncesto borinqueño expone que, por el carácter fuerte que tiene esta Universidad, Recinto Universitario de Mayagüez, obtener un permiso para salir a competir deportivamente es prácticamente imposible, y aún, más bajo las nuevas medidas implementadas después de la pandemia, COVID-19. Finaliza felicitando a las chicas de la selección salvadoreña de baloncesto por el éxito clasificatorio en el Centrobasket y deseándoles muchos éxitos en el torneo que se viene.