ACNUR  insta a países  del mundo a ofrecer mejor trato a población desplazada 

Gloria Silvia Orellana

@GloriaCoLatino

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) señaló en su informe de Tendencias Globales para 2020 que el 1 % de la humanidad se encuentra en situación de desplazada, por lo que instó a los países y sus gobiernos a generar mayores esfuerzos para encontrar un hogar para millones de refugiados y personas que han sido desalojadas por conflictos, persecuciones o eventos que perturban gravemente el orden público.

Cada 20 de junio, ACNUR conmemora el “Día Mundial del Refugiado”, que tiene como objetivo la sensibilización y concienciación sobre una población que lo ha perdido todo y demanda ayuda de manera “urgente”. En su informe del presente año, la agencia de la ONU señaló que el “desplazamiento forzado está afectando a más del 1 % de la humanidad, 1 de cada 97 personas, con el agravante de que cada vez menos personas desplazadas pueden retornar a sus hogares”.

El informe anual del ACNUR, que puede ser consultado a profundidad en “Tendencias Globales”, señala que actualmente se “muestra un número sin precedentes de personas desplazadas, con la cifra de 79.5 millones de personas que están desplazadas a fines de 2019, que consideraron la cifra más alta registrada por ACNUR”.

Sobre las tendencias globales, el ACNUR reportó que el 40 % (30-34 millones de personas) del 79.5 millones de desplazados por la fuerza son niñas y niños; que se presentaron 2 millones de nuevas solicitudes de asilo y que Estados Unidos fue el mayor receptor mundial de estas nuevas peticiones. Y que, del 85 % de ellos, fueron acogidos en países en desarrollo por el mundo, mientras los países menos desarrollados dieron asilo al 27 % total.

Asimismo, el informe señala que han disminuido las posibilidades para las personas refugiadas de una “solución rápida” de su situación, comparado a la década de los años noventa, cuando el promedio de 1.5 millones de refugiados pudo optar volver a sus hogares cada año y que, por ahora, solo han podido 385,000 personas, lo que consideran que el aumento del desplazamiento supera en amplitud las soluciones para este grupo poblacional.

Filippo Grandi, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados afirmó: “Estamos presenciando un nueva realidad, ya que el desplazamiento forzado hoy en día no solo está mucho más extendido, sino que simplemente ya no es un fenómeno a corto plazo y temporal. No se puede esperar que las personas vivan en un estado de incertidumbre durante años sin la posibilidad de volver a casa, ni la esperanza de construir un futuro donde estén”.

Ante la situación, Grandi agregó: “Necesitamos una actitud fundamentalmente nueva y más receptiva hacia todas las personas desplazadas, junto con un impulso mucho más decidido para resolver conflictos que duran años y que están en la raíz de un sufrimiento tan inmenso”.

En cuanto a los porcentajes del desplazamiento el informe Tendencias Globales del ACNUR, indican de los 79.5 millones de personas en esta situación a finales del año pasado, 45.7 millones habían huido a otros territorios de sus propios países. El resto son personas desplazadas de otros lugares y, de ellas, 4.2 millones esperan el resultado de sus solicitudes de asilo, mientras un 29.6 millones son refugiados y otras que han sido obligadas a desplazarse fuera de su país.

El ACNUR reconoce que la cifra de finales del año 2018, que fueron 70.8 millones de personas, son el resultado de dos factores: el primero relacionado a los desplazamientos en la República Democrática del Congo, el Sahei, Yemen y Siria, para el año 2019, en que destaca que Siria cierra su noveno año de conflicto, que ha generado 13.2 millones de refugiados, solicitantes de asilo y desplazados internos, que representa un sexto total mundial. Mientras el segundo elemento es la situación de ciudadanos y ciudadanas venezolanas fuera de su país, muchos de los cuales no están registrados como refugiados o solicitantes de asilo. Y estos dos aspectos deben ser tomados en cuenta en las acciones o disposiciones de protección.

ACNUR reportó que al menos 100 millones de personas se vieron obligadas a huir de sus hogares en la última década, dentro o fuera de sus países de origen, al afirmar que hay más personas que huyen que toda la población de Egipto, que es el 14vo. país más poblado del mundo; que el 80 % de estas personas se encuentran en territorios o países afectados por inseguridad alimentaria aguda, desnutrición y expuestos a riesgos climáticos y desastres naturales. Y que el desplazamiento forzado casi se ha duplicado desde el año 2010, que registró los 41 millones, frente a los 79.5 millones de desplazados actualmente.