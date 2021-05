Aceituno no viajó a Copa Mundial y el COPESA calla

Rolando Alvarenga

@DiarioCoLatino

Abruptamente y a pocas horas de levantar vuelo rumbo a Bangkok, Tailandia, para competir en estos días en la Copa Mundial de Parapowerlifting, Herbert Aceituno y su entrenador Jorge López se quedaron con las ganas y las maletas listas.

Sorpresivamente y cuando la noticia ya flotaba mediáticamente, un comunicado del Comité Paralímpico, que preside Jorge Ochoa, emitido la noche del viernes anterior, vino a echar un cubetazo de agua fría sobre las aspiraciones del citado paratleta. En su esencia, el citado comunicado informó: “Luego de una evaluación técnica y sanitaria, se decidió que el paratleta y su entrenador no viajen este viernes a Bangkok”.

Por ser primera y curiosa vez que esto sucede y porque con el respectivo sustentamiento, (de que se clasifica por kilos y no por puntos), Diario Co Latino informó el jueves anterior que “Herbert viajaba con el boleto paralímpico para los Juegos de Tokio en la bolsa y con el objeto de fortalecer su clasificación”, se le preguntó dos veces por escrito a Jorge Ochoa sobre el por qué de esta inédita decisión de último momento y las dos veces no respondió.

Es que por el derecho de los lectores a estar informados; por haber recursos estatales de por medio y por qué Co Latino siempre está al servicio del COPESA, Ochoa incurrió en la falta de la “no reciprocidad” a un medio que le promueve y apoya sus actividades. Un medio que espera reciprocidad al solicitar determinada información. Resulta que para los lectores los silencios dan margen a pensar que hay gato encerrado o algo huele mal.