Accidentes viales vuelven a cifras que antes de la cuarentena: VMT

Pese a que el país se encuentra en la fase I de la reapertura económica, y no hay circulación del transporte público como medida para evitar la propagación del COVID-19, el titular del Viceministerio de Transporte (VMT), Saúl Castelar, dijo que con los accidentes viales reportados en los últimos días se está volviendo a las cifras registradas antes de la cuarentena. Solo ayer domingo hubo seis fallecidos por esta causa, una cifra por encima del promedio de 2019.

El VMT señaló que al inicio de la cuarentena por la emergencia del Coronavirus el tráfico se redujo hasta en un 85%, sin embargo, a medida que pasó el tiempo el nivel de congestión vehicular ha aumentado. Esta mañana se registró un aumento en la carga vehicular sobre el final de la alameda Roosevelt y Plaza Las Américas, bulevar de Los Héroes y 49 avenida Sur.

Con respecto a los motociclistas, Castelar dijo que hay un plan de capacitación, con el objetivo de concienciarlos que en la calle son un vehículo más y deben cumplir con las normas de tránsito, «los motociclistas deben interiorizar que se deben comportar como un vehículo de cuatro ruedas», reiteró.

En cuanto al subsidio del transporte público, el funcionario aclaró en una entrevista radial que el Estado no ha reconocido la compensación económica, pues no se pueden erogar fondos por un servicio no prestado, aunque se comprometió en buscar mecanismos para apoyar al sector sin incrementar tarifas.