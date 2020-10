AC/DC regresa con su esperado nuevo album POWER UP

Iris Gálvez/ SONY MUSIC

@SAmigosCoLatino

AC/DC lanzará su decimoséptimo álbum POWER UP el 13 de noviembre de 2020. Esto marca la primera música nueva de la legendaria banda desde 2014. POWER UP está disponible para pre-pedido.

Para preparar el escenario, acaba de lanzar un nuevo sencillo titulado “Shot In The Dark”. La canción muestra a la alineación de Angus Young [guitarra principal], Brian Johnson [voz principal], Cliff Williams [bajo], Phil Rudd [batería] y Stevie Young [guitarra rítmica] disparando a toda máquina una vez más.

Para el álbum, la banda se reunió con el productor Brendan O’Brien, quien dirigió Black Ice en 2008 y Rock Or Bust en 2014. Cargado para la próxima década, AC / DC grabó doce nuevas pistas para el álbum, manteniendo con orgullo su sonido característico y todas sus poderosas señas de identidad.

POWER UP estará disponible en múltiples configuraciones que entusiasmarán tanto a los coleccionistas como a los fanáticos acérrimos, incluidas las versiones digital, en CD y de lujo. La caja POWER UP de edición limitada, única en su tipo, es el empaque definitivo de fans. Presione el botón en el costado de la caja y observe cómo se ilumina el logotipo de neón de AC / DC parpadeante mientras las barras de apertura de “Shot In The Dark” suenan en el altavoz incorporado. Dentro de la caja se encuentra el empaque de CD completo en un paquete blando con un folleto de 20 páginas que incluye fotos exclusivas y un cable de carga USB que permite que la caja permanezca encendida y en exhibición. El LP de vinilo se prensará en vinilo de 180 gramos y se alojará en una funda plegable. Las variantes de edición limitada del LP estarán disponibles en minoristas selectos, así como en la tienda en línea de la banda. El álbum estará disponible en todas las plataformas digitales.

¡Echa un vistazo a la lista de canciones completa a continuación!

AC/DC está de regreso en 2020. Alístate para POWER UP ahora.

TRACKLISTING:

1. Realize

2. Rejection

3. Shot In The Dark

4. Through The Mists Of Time

5. Kick You When You’re Down

6. Witch’s Spell

7. Demon Fire

8. Wild Reputation

9. No Man’s Land

10. Systems Down

11. Money Shot

12. Code Red

ACERCA DE AC/DC:

AC/DC es una de las bandas de rock más influyentes de la historia con más de 200 millones de álbumes vendidos en todo el mundo y 71,5 millones de álbumes vendidos solo en los EE. UU. El doble diamante Back in Black se destaca como el “álbum más vendido de cualquier banda” y el “tercer álbum más vendido de cualquier artista” con ventas globales de 50 millones y contando. Fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll® en 2003. La banda también obtuvo su primer premio GRAMMY® en la categoría de “Mejor interpretación de Hard Rock” por “War Machine” durante 2010. Continúan llenando estadios en múltiples continentes, venden millones de álbumes al año y generan miles de millones de streams. AC/DC regresa con POWER UP en 2020.