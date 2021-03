Abogado presenta recusación contra el juez Jorge Alberto Guzmán

Ezequiel Linares

El abogado Adrián Meléndez presentó una recusación contra el juez del caso de la masacre del Mozote, que se ventila en el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, departamento de Morazán.

La recusación se da contra el juez luego de que la defensa afirma haber encontrara una “Tesis de Graduación” del juez, donde “da un criterio adelantado”.

“El da una opinión, consideramos notros como abogados que él está sesgado, que él esta parcializado, reitera Meléndez. Por lo que piden que el juez ya no siga “conociendo el proceso”, y que se nombre a otro, porque a ellos dice “no les ha demostrado que es un juez imparcial”.

La causa que él juez está conociendo actualmente es la 238-1990, contra oficiales de la Fuerza Armada que pertenecieron al batallón de contra insurgencia Atlacatl, a los que se los acusan del delito de asesinato, violaciones agravadas, privación de libertad, violación de morada, robo, daños agravados, estragos, actos de terrorismo en perjuicio de varias personas de esa zona.

“En ese año dicen que asesinaron a más de mil personas, y en ese caserío el Mozote no habían más de 300 personas, a saber, de dónde sacan eso, hay varias tesis por ahí que ahí era cementerio clandestino del FMLN y ahora han querido responsabilizar a la Fuerza Armada”, manifestó el abogado de algunos de los oficiales acusados.

“Y lo que hemos notado es que el juez a todas las peticiones de la defensa se ha negado, sin embargo, las acusaciones que hace la petición particular les ha dado el aval, les ha dado la oportunidad y consideramos que les está violando los derechos de defensa a nuestro patrocinado”, señala el abogado defensor Adrián Meléndez.

“Él en su tesis manifiesta claramente que, en esos años, al referirse específicamente al 11 de diciembre del año 1981, expresa que se ha llevado la masacre más grande y horrenda que registra la historia de la década, donde han muerto más de mil personas de la población del Mozote y a los alrededores del caserío y así como las poblaciones vecinas, fueron masacradas por el batallón del ejército salvadoreño el 11 de diciembre”, dice Meléndez en referencia a la tesis de graduación del ahora juez que recusan.

El defensor considera que al dar el juez ese tipo de opinión “él está parcializado”, por ese motivo se está presentando la recusación contra él.

La Tesis de graduación que encontraron es de la Universidad de El Salvador, de la Facultad y Ciencias Sociales del departamento de Derecho Público, con el tema Tesis de Graduación de los Derechos humanos en Nuestro País y la tesis se encuentra en la Corte Suprema de Justicia Doctor Ricardo Gallardo.

“Fuimos donde un notario a levantar un acta que efectivamente esa tesis existía”, afirmó el defensor Meléndez.

“Es que a él se le ha hecho ver varias veces que debe de conocer las causas con el Código Procesal Penal de 1974, el cual no está vigente, pero los hechos ocurrieron en aquella fecha”, dijo el abogado.

El abogado dice que el juez ha hecho un hibrido con diferentes reformas del código penal y que para ellos no es correcto.

“Nosotros representamos a unos oficiales que en este momento están siendo procesados, una forma de defender los derechos de ellos y es que el juez no debe de conocer y por eso presentamos la recusación y el debió haberse excusado, pero no lo hizo y como no lo hizo nosotros lo estamos recusando”, finalizó.