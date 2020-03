A un año de haber sido aprobado decreto, habitantes de la línea férrea siguen sin escrituras

Yaneth Estrada

@caricheop

Cerca de 9 mil habitantes de las línea Férrea exigieron esta mañana al Ministerio de Vivienda, FONAVIPO, CEPA y Presidencia de la República, la entrega de escrituras de propiedad aprobadas en 2019 con el decreto 289 y reforma 505.

El 3 de abril de 2019, la Asamblea Legislativa aprobó la reforma a la Ley Especial para la Desafectación y Transferencia de los Terrenos Ferroviarios en Desuso y sin Viabilidad Ferroviaria, a Favor de Familias y Entidades de Utilidad Pública, que establece un procedimiento especial para la transferencia del derecho de dominio de los terrenos en desuso a criterio de las autoridades competentes, ocupados en forma quieta, pacífica e ininterrumpida por familias de escasos recursos económicos.

Con la modificación al artículo 2 de esa normativa, se benefician a las familias que habitan en diferentes comunidades en los departamentos de Santa Ana, San Salvador, Cuscatlán, Usulután y San Miguel.

“Estamos exigiendo que ese decreto se cumpla, queremos las escrituras para nuestras comunidades, la vivienda es un derecho fundamental que debe ser garantizado por la Presidencia de la República, acá nosotros no estamos confrontando, pero dicen que viene el proyecto del Tren del Pacifico, nosotros no nos oponemos al desarrollo del país, pero no nos han presentado el Plan o una alternativa para las más de 9 mil familias afectadas, les recuerdo que decreto ya fue publicado en el Diario Oficial”, recalcó Daysi Jandres, de la Mesa Nacional de Habitantes de la Línea Ferrea.