A PROPÓSITO DEL DIA DE LA HISPANIDAD, “12 DE OCTUBRE”, ANTES DIA DE LA RAZA: “…VENCERÉIS, PERO NO CONVENCERÉIS…”

Compilación Lic. Wilfredo Mármol Amaya,

Psicólogo y escritor viroleño.



El registro de la historia es útil para pensar y repensar los acontecimientos de la

vida y su devenir en el sano propósito de evitar la repetición de “los horrores de la

historia misma”, solía afirmarnos el profesor Dr. Ignacio Martin Baró en nuestras

clases de Psicología Social, allá por el año de 1983 en el recinto del Alma Mater,

la UCA.

Ahora bien, traemos al Suplemento Tres mil del Diario COLATINO, un discurso en

el paraninfo de la Universidad de Salamanca entre Miguel de Unamuno, rector de

la misma y el tristemente militar de la sangre “mano derecha de Franco” en la

celebración del día de la hispanidad. Véamelo y reflexionemos:

«Venceréis, pero no convenceréis» —o, también, «Vencer no es convencer»

— es una famosa cita atribuida a Miguel de Unamuno, escritor y filósofo de

la generación del 98, el 12 de octubre de 1936 en el paraninfo de la Universidad

de Salamanca, durante una ceremonia de la por entonces llamada Fiesta de la

Raza, aniversario del descubrimiento de América. Frase iba dirigida a José Millán-

Astray, general del bando sublevado y fundador de la Legión, que increpó el

discurso de Unamuno a gritos de « ¡Mueran los intelectuales!» (« ¡Muera la

inteligencia!») Y «¡Viva la muerte!».

La sublevación en Salamanca y la visión del filósofo

El 17 de julio de 1936 estalló la insurrección militar contra el Gobierno de

la República, que derivó en la posterior guerra civil española. Un día después del

golpe de Estado, en Salamanca se comenzaron a escuchar los primeros rumores

de acuartelamiento de tropas, y el día 19 se declaró el estado de guerra en la

ciudad del Tormes. En agosto, la ciudad era ya protagonista de vejaciones

públicas, trabajos forzados, desapariciones y paseos.

Miguel de Unamuno, por aquel entonces rector de la Universidad salmantina, apoyó

en un principio la sublevación, pero pronto pudo contemplar la represión, como la

detención, para posteriormente proceder a su fusilamiento, de amigos como el

profesor Prieto Carrasco, exalcalde de la urbe, el presidente de la Federación

Obrera José Andrés Manso o su alumno predilecto Salvador Vila, rector de

la Universidad de Granada. Como personaje eminente en Salamanca, el rector

recibió peticiones de familiares para que intercediera por multitud de arrestados,

muchos de ellos conocidos y amigos suyos.

12 de octubre: el choque entre Unamuno y Millán-Astray

Coincidiendo con la apertura del curso universitario, el 12 de octubre se celebraba

de modo solemne la festividad del Día de la Raza en Salamanca con la celebración

de un acto político-religioso en la catedral —al que Unamuno no acudió y otro de

carácter universitario —presidido por el escritor y filósofo— al que asistiría la esposa

de Franco, Carmen Polo de Franco, el general africanista Millán-Astray, el obispo

de la diócesis Enrique Plá y Deniel, José María Pemán, el gobernador militar de la

plaza y el resto de fuerzas vivas de la ciudad. El evento fue abierto por Unamuno,

para posteriormente dar la palabra a los conferenciantes, sin que estuviese previsto

que la máxima autoridad universitaria interviniera más tarde. El acto se emitió por

la radio local.

Retrato de Unamuno, por Joaquín Sorolla (c. 1912, óleo sobre tela, 1430 × 1050 mm, Museo de Bellas Artes de Bilbao).

Intervinieron en el acto, cuyo tema principal era, “la exaltación nacional, el Imperio,

la raza y la Cruzada», el catedrático de Historia Ramos Loscertales, el

dominico Beltrán de Heredia, el catedrático de Literatura Maldonado de Guevara y,

por último, Pemán. Los dos primeros hablaron sobre «el Imperio español y las

esencias históricas de la raza». Maldonado, por su parte, cargó fuertemente

contra Cataluña y el País Vasco. Pemán acabó su discurso intentando enardecer

a sus oyentes: «Muchachos de España, hagamos cada uno en cada pecho un

Alcázar de Toledo». Las críticas y amenazas proferidas a todos los que no

compartían los ideales de la sublevación, condenados como la antiespaña, entre

otros puntos, fueron las que suscitaron el rechazo de Miguel de Unamuno. Acto

seguido, intervino el rector, cuyas frases difieren según los distintos testigos,

cronistas e historiadores, ya que no se dispone de ningún registro grabado o escrito

del mismo: Ya sé que estáis esperando mis palabras, porque me conocéis bien y

sabéis que no soy capaz de permanecer en silencio ante lo que se está diciendo.

Callar, a veces, significa asentir, porque el silencio puede ser interpretado como

aquiescencia. Había dicho que no quería hablar, porque me conozco. Pero se me

ha tirado de la lengua y debo hacerlo. Se ha hablado aquí de una guerra

internacional en defensa de la civilización cristiana. Yo mismo lo he hecho otras

veces. Pero ésta, la nuestra, es sólo una guerra incivil. Nací arrullado por una guerra

civil y sé lo que digo. Vencer no es convencer, y hay que convencer sobre todo.

Pero no puede convencer el odio que no deja lugar a la compasión, ese odio a la

inteligencia, que es crítica y diferenciadora, inquisitiva (más no de inquisición). Se

ha hablado de catalanes y vascos, llamándoles la antiespaña. Pues bien, por la

misma razón ellos pueden decir otro tanto. Y aquí está el señor obispo Plá y Deniel,

catalán, para enseñaros la doctrina cristiana que no queréis conocer. Y yo, que soy

vasco, llevo toda mi vida enseñándoos la lengua española que no sabéis. Ese sí es

mi Imperio, el de la lengua española y no…(Miguel de Unamuno (Núñez Florencio,

2014, p. 37).

La algarabía cortó la alocución del orador. La mayor respuesta se atribuye al general

Millán-Astray que, ubicado en un extremo de la presidencia, golpeó la mesa con su

única mano y, levantándose, interrumpió al rector —« ¿Puedo hablar?, ¿puedo

hablar?»—. Su escolta presentó armas y alguien del público gritó: « ¡Viva la

muerte!». La historiografía no consigue determinar si entonces el militar intervino y

si fue ese el momento en que pronunció sus gritos de: ¡Mueran los intelectuales!

¡Viva la muerte!

Millán-Astray continuó con los gritos con que habitualmente se excitaba al pueblo:

« ¡España!»; «¡una!», respondieron los asistentes. «¡España!», volvió a exclamar

Millán-Astray; «¡grande!», replicó el auditorio. « ¡España!», finalizó el general;

«¡libre!», concluyeron los congregados. Después, un grupo de falangistas ataviados

con la camisa azul de la Falange hizo el saludo fascista al retrato de Francisco

Franco que colgaba en la pared. Tras las afirmaciones necrófilas del fundador de

la Legión, Unamuno habría continuado con su discurso —tampoco hay unanimidad

en las palabras pronunciadas—, esta vez cargando directamente contra la réplica

de Millán-Astray: Acabo de oír el grito de ¡viva la muerte! Esto suena lo mismo que

¡muera la vida! Y yo, que me he pasado toda mi vida creando paradojas que

enojaban a los que no las comprendían, he de deciros como autoridad en la materia

que esa paradoja me parece ridícula y repelente. De forma excesiva y tortuosa ha

sido proclamada en homenaje al último orador, como testimonio de que él mismo

es un símbolo de la muerte. El general Millán Astray es un inválido de guerra. No es

preciso decirlo en un tono más bajo. También lo fue Cervantes. Pero los extremos

no se tocan ni nos sirven de norma. Por desgracia hoy tenemos demasiados

inválidos en España y pronto habrá más si Dios no nos ayuda. Me duele pensar que

el general Millán Astray pueda dictar las normas de psicología a las masas. Un

inválido que carezca de la grandeza espiritual de Cervantes se sentirá aliviado al

ver cómo aumentan los mutilados a su alrededor. El general Millán Astray no es un

espíritu selecto: quiere crear una España nueva, a su propia imagen. Por ello lo que

desea es ver una España mutilada, como ha dado a entender.

Este es el templo del intelecto y yo soy su supremo sacerdote. Vosotros estáis

profanando su recinto sagrado. Diga lo que diga el proverbio, yo siempre he sido

profeta en mi propio país. Venceréis, pero no convenceréis. Venceréis porque tenéis

sobrada fuerza bruta, pero no convenceréis porque convencer significa persuadir.

Y para persuadir necesitáis algo que os falta en esta lucha, razón y derecho. Me

parece inútil pediros que penséis en España. Miguel de Unamuno (Núñez Florencio,

2014, p. 37, revisado).

Tras su discurso, varios oficiales echaron mano de sus pistolas, mientras Unamuno

salió del paraninfo protegido por Carmen Polo de Franco, que le ofreció el brazo, y

por otras personalidades, mientras era increpado con insultos y abucheos, para

montarse en un automóvil que lo dejaría en su residencia de la calle de Bordadores

salmantina.

Unamuno tras el incidente

El mismo día del incidente, el Ayuntamiento se reunió en sesión secreta y decidió

retirarle al escritor el acta de concejal. El proponente, el concejal Rubio Polo, motivó

su expulsión: Por España, en fin, apuñalada traidoramente por la pseudo-

intelectualidad liberal-masónica cuya vida y pensamiento […] sólo en la voluntad de

venganza se mantuvo firme, en todo lo demás fue tornadiza, sinuosa y oscilante, no

tuvo criterio, sino pasiones; no asentó afirmaciones, sino propuso dudas corrosivas;

quiso conciliar lo inconciliable, el Catolicismo y la Reforma; y fue, añado yo, la

envenenadora, la celestina de las inteligencias y las voluntades vírgenes de varias

generaciones de escolares en Academias, Ateneos y Universidades.

La popularidad del anciano profesor entre los salmantinos hizo someter el acuerdo

a la decisión de la autoridad militar, sin recibir ratificación.

Sus últimos meses de vida, desde octubre hasta diciembre del 36, los pasó

bajo arresto domiciliario en su casa, en un estado —en palabras de Fernando

García de Cortázar— de resignada desolación, desesperación y soledad. El 22 de

octubre, dos meses antes de la muerte de Miguel de Unamuno —ocurrida en la

tarde del 31 de diciembre—,Franco firmó el decreto de destitución del rector. En una

de sus últimas cartas, fechada el 13 de diciembre, Unamuno dejó constancia

nuevamente de su famosa sentencia para referirse a los militares sublevados:

Vencerán, pero no convencerán; conquistarán, pero no convertirán.

Así un año más desde aquel 12 de octubre de 1492, cuando Colón llegó a nuestras

tierras, que fueron nominadas América Latina, ocasión bautizada por la historia

como Día de la Raza, y acá seguimos con la cara levantada hacia el sol en el día a

día con una alta dosis de dignidad aun buscada y soñada como nunca, a la espera

que muchas personas inocentes encarceladas bajo el régimen de excepción salgan

libres, dejen de ser calificadas como terroristas y sin que los periodistas sigan

callados y con la cabeza viendo el suelo, y digamos si a la vida, porque si no

terminaremos convencidos «Si la inteligencia sirve para el mal, muera la

inteligencia»

Ya nos advertía el padre Nacho: “piensa como vives, o terminaras viviendo como

piensas”

A mi amigo y bien ponderado cómplice de historia, Dr. Valdes, con el afecto y

respeto de siempre.

San Salvador, 12 de octubre de 2022.