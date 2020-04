A Bachelet le preocupa la erosión del Estado de Derecho en El Salvador

Joaquín Salazar

“El Gobierno (de El Salvador) ha ignorado reiteradas resoluciones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en abstenerse de implementar medidas para hacer cumplir la cuarentena domiciliaria sin una ley debidamente adoptada por la Asamblea Legislativa”, manifestó la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quién externó su preocupación ante presuntas violaciones a los derechos fundamentales por parte del Gobierno de Nayib Bukele, en medio de la emergencia nacional por la Pandemia del COVID-19.

Bachelet emitió un comunicado en el que expone que en El Salvador el Estado de Derecho y el Orden Constitucional están siendo socavados, ya que el presidente Bukele se ha pronunciado públicamente que no cumplirá con las sentencias judiciales, y en su lugar ha emitido varios decretos ejecutivos para hacer cumplir la cuarentena.

La Alta Comisionada destacó que el derecho internacional permite a los gobiernos restringir algunos derechos cuando se enfrentan a una emergencia como la causada por la COVID-19. Sin embargo, estas medidas deben ser necesarias y proporcionales. Bachelet se mostró en contra de medidas como las detenciones arbitrarias de la ciudadanía que hasta el momento se registran 2,220 personas desde el 21 de marzo. “Estas deben, además, estar en concordancia con la Constitución y las normas y estándares internacionales de derechos humanos. También debe haber supervisión judicial y legislativa vinculante para el poder ejecutivo, y el ejecutivo debe acatarla. Me preocupa que este no ha sido el caso en El Salvador y que el Gobierno está -por consiguiente- faltando a los principios fundamentales del estado de derecho”, dijo Bachelet. “Incluso en un estado de emergencia, algunos derechos fundamentales no pueden restringirse ni suspenderse, entre ellos el derecho a no sufrir malos tratos y la garantía fundamental contra la detención arbitraria”.