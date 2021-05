A 135 años del Día de la clase trabajadora ALGES exige trabajo digno

Por: Oscar Martínez

Poco a poco en grupos ordenados, llegaron a la Plaza de El Salvador del Mundo ahí se reunieron más de trescientos lisiados de guerra del FMLN y la FAES, su objetivo: marchar con el resto de trabajadores hacia el parque Cuscatlán.

En su comunicado oficial del 1 de mayo, la Asociación de Lisiados de Guerra de El Salvador “Héroes del 89” ALGES declara que junto a las diferentes organizaciones sociales marchan para conmemorar el Día Internacional de la Clase Trabajadora para exigir oportunidades laborales dignas.

Como asociación denuncian a las empresas y empleadores que explotan a la clase trabajadora, no cumplen las leyes que protegen al sector obrero, pagan sueldos inferiores al salario mínimo, no cumplen las prestaciones establecidas en la ley, no pagan horas extras y vacaciones, incluso, hay quienes desempeñan trabajos peligrosos y no cuentan con un seguro médico.

Todas esas injusticias y violaciones de derechos cometidos en contra de los trabajadores y trabajadoras no les permiten tener un trabajo digno y cubrir sus necesidades básicas.

ALGES sostiene que el actual gobierno ha despido a miles de empleados públicos sin justificación alguna, violando así la ley. Razón por la cual exigen el respeto a los derechos laborales de los empleados públicos del Gobierno, municipalidades y de otras dependencias del Estado.

Las personas lisiadas de guerra y personas con discapacidad son doblemente vulnerables en lo laboral, sostiene ALGES, dado que, por sus condiciones de discapacidad, se les niega las oportunidades de empleo y por las barreras actitudinales y arquitectónicas que impone la sociedad.

Por esa razón, en el Día Internacional de la clase trabajadora, exigen oportunidades laborales dignas para las personas lisiadas de guerra y personas con discapacidad.

Así mismo exigen el fiel cumplimiento de la nueva Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad, que entró en vigencia este año 2021 y en la que se establece que: “Todo empleador privado tiene la obligación de contratar como mínimo a una persona con discapacidad por cada veinte trabajadores que tenga a su servicio, asegurando trabajo digno y la equidad de género para su contratación. Igual obligación tendrá el Estado y sus dependencias, las instituciones autónomas y las municipalidades”.

ALGEDS también exige que se cumpla la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, la cual fue ratificada en El Salvador en el año 2007, y en la que se dicta que: “Los Estados parte reconocen el derecho de las Personas con Discapacidad a trabajar en igualdad de condiciones con las demás”.

Por todo lo anterior ALGES exige al Estado salvadoreño y a la empresa privada que respeten y cumplan los derechos laborales, trabajo y pensiones dignas.