69 muertos en protestas que buscan poner fin a la brutalidad policial en Nigeria 2020-10-24 13:18:37 ABUYA, 24 oct (Xinhua) — Un total de 69 personas murieron durante las protestas destinadas a poner fin a la brutalidad policial en Nigeria, confirmó el viernes a Xinhua una fuente de la Presidencia. El presidente nigeriano, Muhammadu Buhari, reveló la cifra a los antiguos líderes del país durante una reunión virtual destinada a abordar la situación actual de seguridad aquí, dijo la fuente. Sin embargo, los muertos registrados durante las protestas que comenzaron el 7 de octubre incluyeron civiles, policías y soldados, según un comunicado oficial publicado después de la reunión. La declaración declinó dar una cifra oficial de bajas, aunque Buhari afirmó que «se han perdido muchas vidas». Desde principios de esta semana, ha habido denuncias de violencia en ciudades de todo el país, ya que se presume que algunos vándalos tomaron el control de las protestas pacíficas de los ciudadanos que pedían una reforma extensiva de la Policía. Las actividades económicas se vieron obstaculizadas en gran medida, así como la paz pública azotada por la violencia y los saqueos masivos perpetrados por los matones acusados de tergiversar las protestas hasta entonces pacíficas. «Es lamentable que la protesta inicial, genuina y bien intencionada, de los jóvenes en partes del país contra el Escuadrón Especial Antirrobo (SARS) haya sido bloqueada y tergiversada», dijo Buhari mientras se dirigía a los ex líderes nigerianos. Las demandas iniciales de los jóvenes que protestaban fueron satisfechas por el Gobierno, incluyendo la disolución de la unidad policial acusada de asesinatos extrajudiciales, torturas, mutilaciones y otras malas conductas, señaló el presidente. «Desafortunadamente, los manifestantes se negaron a cancelar la protesta e involucrar al Gobierno para que abordara sus quejas. En cambio, se envalentonaron y se fueron volviendo violentos», dijo Buhari, quien el jueves pidió a los jóvenes que suspendan la manifestación e involucren constructivamente al Gobierno en la búsqueda de una solución. En la reunión, cada uno de los ex dirigentes elogió al presidente por las medidas adoptadas hasta ahora para restablecer la calma y el orden en el país y también elogiaron la transmisión presidencial del jueves calificándola de «detallada y tranquilizadora para el país». Los ex dirigentes nigerianos presentes en la reunión instaron unánimemente a los jóvenes manifestantes a llevar adelante medios pacíficos, para así reparar la situación a través del compromiso con el Gobierno. Si bien la crisis de seguridad ha disminuido tras el llamamiento del presidente a la calma, algunas ciudades siguen registrando situaciones de violencia perpetradas por vándalos.