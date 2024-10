Caralvá

Intimissimun

La Marcha Blanca fue una convocatoria por el Colegio Médico y Federaciones de maestros, una expresión abierta a la sociedad, los médicos por derechos laborales y defensa de trabajadores de salud; mientras los maestros por su escalafón y amenazas de cesantía en el Ministerio de Educación.

Quizás debo nombrar estas breves líneas: “el grito de trabajadores en tiempos de dictadura”, “médicos y maestros en defensa del escalafón”, “reseña de un movimiento popular por cesantía de empleados gubernamentales” u otros que reflejen el descontento popular, lo cual aparece en algunas pancartas que he anotado a continuación:

“ Los puyabotones con médicos privados los pobres privados de médicos; No soy médico ni maestro pero marcho contra la injusticia y corrupción; Foro Nacional de la Salud, El dinero no alcanza porque se lo están robando; No soy doctor, ni profesor, soy panadero pero defiendo y lucho por la salud y la educación; Una manada de bestias llamadas Bukeles; El pisto alcanza cuando no lo roban y cuando no lo malgastan $; Vale más una protesta pendeja que un pendejo que no protesta; Yo defiendo mi escalafón; Fuera corruptos; Imagen del Che Guevara; Recorte$ Educación $108 millones, Salud $155 millones; Agricultura $68 millones, Aumenta Ejército $53 millones y presidencia en publicidad; No avanzo hacia la sociedad igualitaria, cuando se debilita a la institución garante para que el Estado lo cumpla, al recortar su presupuesto, al vulnerar los derechos laborales de las trabajadoras al reducir las tazas, con lo cual afectarán la calidad de los servicios y el mandato del ISDEMU a favor de las mujeres salvadoreñas USTTISDEMU; Devuélvenos nuestros derechos constitucionales; Por el respeto a la estabilidad laboral y libertad sindical La Lucha permanente…¡Hoy mañana y siempre! FSTS Federación Sindical de Trabajadores Salvadoreños; Un docente para 40 alumnos, Un Médico para 300 pacientes y 40 escoltas para un corrupto; Sindicato de Empleados y Trabajadores de la Alcaldía Municipal de Cuscatancingo S.E.T.R.A.M.U.C. Trabajo, Unión y Lucha; SITMSPAS NACIONAL Presente en la defensa de los derechos de los trabajadores; Plaza para todos los Médicos Internos #LeyPlazapara todos #Plaza para todos #Internos 2025 #Marcha Blanca; Movimiento de trabajadores despedidos Por el derecho a la estabilidad laboral exigimos reinstalo ya!!!; Por el derecho a la salud, el derecho a la educación y el trabajo digno Foro Nacional de Salud ¡ni un paso atrás!; ¡Margarita vive! ¡La lucha sigue! Lo conquistado no se entrega, se defiende”; Mi escalafón no se toca; Cuando éramos héroes (hombre con traje blanco antivirus tratamiento pandemia); ¿Escalafón para médicos y prof? Mejor sobresueldo a fotógrafos y terrenos para el presi; Nos gobierna una manada de imbéciles; Menos régimen más educación; Ciego ante la verdad silenciados por el poder; Desgraciados los pueblos donde la juventud no haga temblar al mundo y los estudiantes sean sumisos ante el tirano; Frente Magisterial Salvadoreño; La verdadera educación forma ciudadanos críticos y conscientes, y esa es la mayor amenaza para cualquier régimen corrupto; Tienes dinero para los amigos pero no para pagar el escalafón de los doctores ni para medicina a la población; #Respeto a la Ley Plaza para todos 2025; Menos armas más escuelas; No hay presupuesto para la UES pero si para 5,000 científicos extranjeros, candil de la calle oscuridad de su casa; Me duele mucho el alma de saber cómo se tortura a nuestra gente, de saber cómo se atropellan los derechos humanos de nuestro pueblo. Cultura Romeriana (Imagen Monseñor Romero); Queremos ser la voz de los que no tienen voz para gritar contra tanto atropello a los Derecho Humanos. Cultura Romeriana; El acceso a la verdad y justicia #mi derecho ¡ayúdanos encontrarlo! Carlos Santos Abarca (Imagen de joven); Destruyeron la independencia para imponer su Independencia Burguesa, Militar y antisindical etc.”

Los sectores que acompañaron esta expresión popular fueron: estudiantes, profesionales, empleados públicos, obreros, organizaciones católicas, mujeres defensoras de derechos humanos, afectados por el fraude de la cooperativa ACOSAVI, lisiados de guerra, veteranos de guerra, maestros, médicos, abogados etc. una característica diferente fue el color blanco en la marcha, su identidad es por indicativo de su independencia de partidos políticos que han perdido mucha credibilidad en los últimos años; la lectura política se puede calificar de un movimiento popular espontáneo sin plataforma común pero aglutina las demandas principales de sus afiliados, muestra un descontento general que se profundiza en los últimos años.

Cultura de protesta popular en dictadura

El cuadro dominante de los participantes es impulsado por jóvenes trabajadores, acompañados por generaciones mayores; en la Historia de El Salvador nuestro pueblo ha participado en estas expresiones de protestas contra la represión de estudiantes, defensa del voto electoral de partidos políticos, lucha por los desaparecidos, momentos insurreccionales, expresión por asesinato de religiosos etc. algunos son acciones con poca continuidad por la ausencia de una propuesta política la cual es el instrumento idóneo junto a una dirección política ¿pero sin partido político? el panorama no tiene metas; un elemento que gravita en la cultura actual es el Régimen de Excepción prolongado que tiene en prisión a 81,000 personas, si agregamos la reelección inconstitucional tenemos poco espacio de iniciativas democráticas.

Así la cultura en estos tiempos es: represión, control policial, límites de gestión democrática, amenazas a cualquiera que protesta, la amenaza es destitución laboral, prisión, muerte en custodia del estado etc. hasta los cientos de niños abandonados en estos años recuerdan otros huérfanos de 1932 que en aquella época lo negó la dictadura del General Martínez… ¿qué mensaje reciben los jóvenes ahora? ¿qué enseñanza están asimilando con estos métodos? Las respuestas son evidentes: Todo se soluciona con violencia, los muertos no importan, las torturas se las merecen, las fuerzas de seguridad tienen impunidad, no existe mérito académico, no hay escalafón para médicos o maestros, es posible suprimir plazas sin motivo, la Ley defiende solo a los gobernantes, los empleos oficiales son para los amigos etc. esa cultura es el pan nuestro y no será de extrañar que se repita hasta el año tres mil, sea por golpes de estado o por otra persona que destruya las instituciones democráticas…esa es nuestra cultura en 2024. amazon.com/author/csarcaralv

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...