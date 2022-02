Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Las gremiales de docentes afirmaron que el proceso de contratación de profesores interinos es violentado por las autoridades del Ministerio de Educación (MINED). El artículo 40 de la Ley de la Carrera Docente (LCD) establece que las plazas deben ser asignadas a través del consejo directivo escolar, conformado por el director, dos docentes y tres padres de familia, de los cuales uno debe ser el tesorero, pero esto no se está cumpliendo.

Jorge Villegas, secretario general de Bases Magisteriales, explicó que al quedar una plaza en un centro escolar el consejo pública y selecciona al docente, sin embargo, ahora la ministra de Educación, estableció que ella debe enviar una nómina y el consejo elegirá de ese listado.

“Esta decisión significa despido para los profesores que ya son interinos, porque al no estar en la lista del Ministerio de Educación no pueden aspirar a una plaza, son cerca de 4,000 los profesores interinos afectados con esta medida. La ministra de Educación no entiende que las leyes mandan, prohíben o permiten”, sostuvo.

Una de las escuelas con falta de docentes es el centro escolar Santa Margarita, en Cuscatancingo, ya que el Ministerio de Educación ha tenido retrasos para la contratación y asignación de profesores interinos. Además, las gremiales indicaron que cerca del 45% de docentes están incapacitados por haberse contagiado de COVID-19.