Karina Arrué conquistó las alturas de Bolivia

Deportes Co Latino

@DiarioCoLatino

Conquistando el Nevado Sajama, (la cumbre más alta de Bolivia con una altura de 6,542 metros sobre el nivel del mar), la montañista salvadoreña, Alka Karina Arrué finalizó exitosamente el fin de semana en Bolivia, su Plan de Preparación en alturas, de quince días bajo cielo boliviano.

Su calendario en la ruta para un nuevo intento de conquista del Monte Everest, el próximo año, incluyó las conquistas del Pequeño Alpamayo, de 5,320 metros; el Jutihuaya de 5,320 metros; lqa cima Cabeza de Cóndor, de 4,648 metros; la cordillera Huayana Potosí, de 6,088 metros y la cordillera Illimani, de 6,439 metros. Tras cumplir el objetivo, la montañista dijo al INDES: “Me siento súper bien, muy feliz de todo lo que he entrenado: aclimatación, aspectos técnicos de escalada en hielo y escaladas de roca con hielo. He sometido mi cuerpo por 15 días a entrenar con 50% hasta 43% de oxígeno, he estado a límites extremos que se necesita para ascender un ocho mil metros”.

Ante de su viaje a Bolivia, Alfa Karina realizó en los últimos días de agosto, el “Reto Alfa Volcán Ilamatepec”, subiendo y bajando 24 veces en una semana hasta superar los diez mil metros. “Fue muy gratificante”, expresó tras haber completado la inédita misión.