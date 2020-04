30 3000 y covid-19

Caralvá

Intimissimun

Celebrar un aniversario es compartir una inmensa alegría en un logro tangible, verificable y documentado por 1536 volúmenes del Suplemento Cultural 3000, lo celebro junto a la grey invaluable de expresiones geniales que nuestro Diario Co Latino ha publicado sábado a sábado desde el 24 de marzo de 1990… una verdadera tradición.

En la fundación del Suplemento Cultural 3000 coincidimos con Gabriel Otero en Diario Latino desde 1989, la amistad se inició en los años ochenta en el Distrito Federal, es una historia conocida y publicada en muchas ocasiones, así que repetirla treinta veces es demasiado, aunque algunas historias son repetidas millones de veces y parece que no aburren a los receptores de la palabra.

A pesar de éste logro significativo, el magno aporte literario parece que solo lo compartimos muy pocos, es usual el silencio indiferente en naturaleza humana, así fue desde el volumen uno, no esperamos nada más de aquellos pequeños seres… tres décadas después; no obstante en nuestras mentes, corazones y voluntades persevera la solidaridad hacia la cultura nacional; sin olvidar a Mauricio Vallejo actual coordinador que ha contribuido en forma significativa y decisiva durante diez años, el saludo es extensivo a todos ilustres coordinadores que en su momento editaron el Suplemento 3000.

Es un momento difícil para la humanidad, muy triste es la palabra exacta, la muerte por un virus nos recuerda la antigüedad con: plagas, pestes, epidemias, flagelos etc., ellas se ciernen sobre la sociedad mundial, la cual parece que provocará el colapso económico, transformará el modelo cultural, invertirá los valores materiales que develan nuestra fragilidad humana, con cierta ironía democrática puesto que el Covid-19 no distingue clase social, ni primer mundo, ni religiones y provoca pánico mundial, ahora el símbolo de la mascarilla (tapaboca, nasobuco) pretende defendernos del invisible enemigo, no obstante en el fondo devela el miedo a morir… es normal el temor a fenecer, pero como anotó Truman Capote en su libro “A sangre fría”… no se preocupe por la vida, nadie sale vivo de este planeta; así nos enfrentamos a nuestra propia consciencia, ese “intimissimun” donde no podemos mentir, esa esencia implica la verdad, el elemento capital de las religiones: la reencarnación, la resurrección, el cielo prometido, la vida después de la muerte, la salvación etc. lo cual es una extraordinaria alegría… ¡resucitar! ¿creemos o no? ¿tenemos fe o no? ¿estaremos en el cuarto cielo o es nuestra imaginación?… por lo tanto, la religión es feliz, es paz, armonía, fraternidad del acá y del allá, en consecuencia: ¡la muerte no es muerte! …

Como están prohibidos los abrazos, besos, estrechar las manos o cualquier forma emotiva, les invito a compartir el maravilloso momento de la vida en este segundo, mañana no sabemos, no obstante ahora sin temor a la muerte, podemos afirmar: mañana será mejor… para los que sobrevivan, en mi caso no me hago muchas esperanzas.

