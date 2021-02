28FEB021 No debe ser la última elección libre en la República

Caralvá

Intimissimun

La realidad salvadoreña en estos años es parecida a la Alemania Nazi bajo un estado de propaganda que infunde temor a todo opositor (amenazas a muerte a magistrados del TSE, amenazas cumplidas el 31 de enero contra miembros del FMLN, etc.) los reiterados llamados de odio son incontables, sus fanáticos no ocultan su ira contra toda opinión adversa, es tal el abuso de los medios de comunicación en Radio, Televisión, Redes Sociales etc., que ninguna franja comercial está exenta del contenido difamatorio, degradante y violento contra la pluralidad política, mientras a los partidos políticos no se les entregó su deuda política incumpliendo el Art. 210 Constitucional, eso es FRAUDE CONSTITUCIONAL… todo ello por la obsesión compulsiva de ganar a toda costa el parlamento y desde ese momento dominar todos los poderes del Estado, una situación de extrema preocupación para las fuerzas democrática y el horizonte internacional, porque la desestabilidad de la nación implica a la región centroamericana.

La propaganda, el miedo, el abuso de los derechos humanos durante la pandemia, la constante desaparición de ciudadanos y la denuncia de un pacto del Gobierno con las pandillas para el momento electoral son los instrumentos que degradan los valores ciudadanos en defensa de la democracia, el ciudadano se encuentra “solo” en sus residencias, rodeado de amenazas, los ciudadanos son sometidos a pagar extorsiones, las pandillas prohíben visitar a parientes de otras zonas, mientras muchos jóvenes simplemente desaparecen al asistir a sus empleos: trabajadores de Uber, repartidores de pizza, etc. Este conjunto de acciones son patrones nazis para degradar nuestra ciudadanía, para provocar temor a la pertenencia nacional y olvidemos nuestra historia; su objetivo es crear una sociedad temerosa e inmóvil, de esa manera es más fácil imponer la dictadura.

Usan símbolos unipersonales en la propaganda, un solo líder es el conductor -exige culto a su personalidad-, (en redes sociales o twitter los funcionarios repiten “si señor” “en este momento” -sin criterio alguno de legalidad constitucional-) ese el futuro de la nación, un solo partido, un absoluto “yo el supremo” como escribió Augusto Roa Bastos… entonces asistimos el 28FEB021 a la última elección libre si esos aspirantes a dictadores ganan la Asamblea Legislativa.

No debemos perder de los valores de la Patria, ni abandonar los principios que permitieron los Acuerdos de Paz en 1992, tampoco olvidar que las alianzas democráticas, la Unidad Nacional nos permitirá resistir a los cantos de sirena de los actuales gobernantes, para el oficialismo su única lucha es la corrupción y destruir la Constitución de la República… como recuerdo las novelas de Aleksandr Solzhenitsyn : Archipiélago de Gulag, Un día en la vida de Iván Denisovich…

Defender nuestra vida democrática es la meta, para que el 28FEB021 no sea la última elección libre, porque de otra forma las Reforma dictatorial constitucional impulsará su reelección por 6 años o más… en aquellas novelas de Solzhenitsyn los prisioneros aún en las peores circunstancias vencieron al temor e inmovilización, por medio de la resistencia organizada y relataban en la prisión su vida en libertad combatiendo a la dictadura de turno.

amazon.com/author/csarcaralv