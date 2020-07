Ministro de Salud insta a cumplir medida preventiva de COVID-19

«Las únicas medidas que van a protegernos son evitar exponernos, utilizar mascarilla, lavarnos las manos con agua y jabón, no tocarnos la boca, los ojos y la cara. Son acciones sencillas y debemos apropiarnos de ellas», manifestó el Ministro de Salud, Francisco Alabí.

Asimismo, instó a la población a que «no debemos asustarnos, no debemos desinformarnos, debemos apropiarnos de las medidas que han demostrado ser efectivas. Hay que hacer el esfuerzo y unirnos como salvadoreños».

En este sentido, Alabí consideró que actualmente, con más de 8 mil casos confirmados de COVID-19, “necesitamos un confinamiento para no exponer a la población que no tiene la enfermedad, necesitamos una cuarentena para guardar a la población con sintomatología, pero que no está confirmada”.

Este día, El Salvador confirmo 8, 566 caso de COVID-19, con 235 fallecidos y 5, 133 casos recuperados más 3, 198 casos activos.