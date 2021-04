24KGOLDN nos presenta EL DORADO

@SAmigosCoLatino

Después de establecerse firmemente como una de las estrellas más grandes del año, 24kGoldn lanza hoy su álbum debut El Dorado, que incluye su canción “Mood”, que rompió récords y alcanzó las listas de éxitos. El Dorado presenta versos de artistas como las superestrellas del rap Future, Dababy, Swae Lee e Iann Dior. Grabado durante el año pasado con colaboradores frecuentes como KbeaZy, Omer Fedi y Blake Slatkin, el álbum incluye una mezcla perfecta de Rap, Pop, Rock y todo lo que se encuentre en el medio; 24kGoldn se propone hacer música que refleje la generación Z y los millennials de hoy.

24kGoldn ha pavimentado el largo camino hacia El Dorado con un año absolutamente increíble y muy exitoso, impulsado por su R.I.A.A. éxito de triple platino certificado “Mood”. La canción ha obtenido certificaciones en 28 países en todo el mundo y continúa moviéndose con más de 1.6 mil millones de transmisiones hasta la fecha, incluso rompiendo el récord de la radio Pop en la mayoría de los giros en un período de 7 días. La canción ha pasado 28 semanas en el Billboard Hot 100 Top 10, 8 de los cuales alcanzaron el puesto # 1 (hoy en el # 8). Ver episodios de vlog 1, 2, y 3 de Road 2 El Dorado, donde muestra imágenes exclusivas detrás de escena de la campaña El Dorado, con cameos de amigos y compañeros como Lil Nas X, Rae Sremmurd, The Kid LAROI, Lil Tecca, Druski, Cole Bennett y más.

Poco después de ser nombrado el primer artista de YouTube en ascenso de 2021, además de aparecer en el concierto del Mes de la Historia Negra de Hulu e incluso en The New York Times, 24kGoldn está lanzando El Dorado: The Game, donde los fanáticos podrán jugar para tener la oportunidad de ganar un premio en efectivo y una experiencia de AR accesible a nivel mundial con Scavengar.