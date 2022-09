200 + 1 años de Independencia El Salvador

Caralvá

Intimissimun

Recién aconteció el Bicentenario de nuestra independencia, no obstante, parece que nuestra construcción republicana no termina en el acontecer social, institucional, económico, cultural, regional, derechos ciudadanos etc. conceptos en discusión constante.

Me refiero a principios, normas, preceptos, que se originan incluso antes de la nominación de República, pero anotemos algunas: Constitución, Igualdad Constitucional, Elecciones, Libertad, República, Iglesia, inclusión política (Insurgencia, contrainsurgencia, herejías políticas etc.) Movimiento Popular (violencia, insurrecciones), Diputados (gobiernos, representación), Prisioneros políticos, Independencia, Primera Constitución de El Salvador, Insurgentes Constituyentes, Provincias Unidas de Centroamérica, República Federal de Centroamérica etc., los elementos nombrados son temas desarrollados desde 1811 a 18211 Bicentenario, cada uno encierra capítulos de documentos primarios, pero nos interesa nombrarles puesto que siguen vigentes en esta constante (de)construcción de la llamada República de El Salvador.

La historia de las constituciones es una lectura política con una forma de gobierno y otra de dominación, en ella se ubican los gobernantes, los gobernados, instituciones, propiedad privada, religión, poderes del Estado, territorio, Derechos -que tienen una nominación estelar- etc., además corresponde a un “contrato social”, un acuerdo para conducir la nave, que de alguna forma se impone a todos (acepten o no la represión legal e institucional); un breve recorrido nos conduce a los principios nombrados, puesto que cada gobierno necesita legitimidad sea divina o profana en su mejor caso una alianza entre ellas, este tema de primer orden nos interesa, en general puesto que en realidad cada constitución refleja la evolución social de los pueblos, así otras naciones con sus aportes jurídicos han influenciado a Centroamérica desde el siglo XIX por ejemplo: la Constitución de Estados Unidos en nuestra independencia2, la Revolución Francesa, las luchas de insurgentes de México, de esa forma las constituciones nos orientan al momento de las demandas populares, agregando los modelos económicos, las revoluciones etc.

En nuestra nación -antes provincia de San Salvador- el movimiento insurgente se propone constituir una Constitución Revolucionaria en 1814, acción denunciada en el Informe del Capitán General de Guatemala José de Bustamante 3 constituye el primer antecedente constitucional de la nación, diez años después algunos de esos insurgentes firman la Constitución de 1824 convirtiéndose en “insurgentes Constituyentes” 4; nuestra Carta Magna tiene fechas: 1864, 1871, 1872, 1880, 1883, 1886, 1939, 1945, 1950, 1962, 19835 y ahora ¿2022?.

En relación al siglo XX es conocido el Golpe de Estado 2-3 diciembre de 1931 del General Martínez, se inicia con una ruptura constitucional y luego sus cambios constitucionales a su favor.

¿Por qué otras naciones tienen constituciones estables?

La respuesta menos severa es por el desarrollo institucional de las repúblicas, la independencia de poderes del Estado, el desarrollo de la democracia, los derechos humanos entre otros; observemos las formas institucionales en esas naciones que tienen una estabilidad envidiable, Inglaterra, Estados Unidos, Suiza, Francia y otras, esas naciones ni siquiera se imaginan qué significa un Golpe de Estado, tampoco tienen guerras civiles, así la constitución refleja el desarrollo de las instituciones republicanas con independencia del Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo.

En general la historia demuestra que cambiar la Constitución sin argumentos sociales y sin desarrollo de las instituciones, fracasará porque en poco tiempo las instituciones colapsarán, así se inicia el reino de la desconfianza e