1931 y 1932 Crisis social y Golpe de Estado1

César Ramírez

@caralvasalvador

Presentaré algunos eventos simbólicos de aquella época entre la crisis económica y política nacional, acontecen en los últimos meses de la administración del presidente Arturo Araujo y el inicio del régimen autoritario.

Algunos descriptores generales: intervención de los bancos: 08OCT9312 Trascendental decreto de Emergencia. “Se emite para evitar la salida de Oro sellándose los bancos del país. El Consejo de Ministros emite un decreto por el cual se crea el “Fondo de Oro intangible en custodia”… “Conforme a esta disposición se empezará al recuento del oro, el cual será encerrado y sellado para evitar su salida del territorio nacional” en esos meses la crisis del patrón oro golpea al mundo, cada nación intenta responder a su propio riesgo, México asume el patrón plata, Bolivia cambia su moneda a libras esterlinas, otras naciones se refugian en retener el oro, mientras Inglaterra se declara en impago de referente oro.

Impago: Diario Latino 18 de noviembre de 1931 en el informe del Anglo South Bank Ltd, de Londres: “el presidente ingeniero Don Arturo Araujo, asumió el poder supremo de la nación el 1 de marzo y el nuevo gobierno se encontró desde sus comienzos con un problema financiero bastante serio debido en parte a una balanza comercial adversa, ocasionada por la baja del precio de los productos de exportación; últimamente la situación ha empeorado hasta el grado que el gobierno se vio obligado a decretar moratoria parcial para evitar la salida del oro y proteger el cambio.

Caída de precios del café: Balanza comercial de El Salvador (en colones) en el año 1928 el saldo fue 11.623.362 y en 1933 5.024.2353 ; mientras Exportaciones de café pagos por quintal 46 kilos, en colones 1929 33.52 y en 1932 15.00 4

Moneda gubernamental y rechazo: 27OCT931 comerciantes se niegan a recibir monedas de plata y níquel como dinero

Cambio de patrón oro y fuga de capitales (oro): 08OCT931 Trascendental decreto de Emergencia. Se emite para evitar la salida de Oro sellándose los bancos del país. El Consejo de Ministros emite un decreto por el cual se crea el “Fondo de Oro intangible en custodia”… “Conforme a esta disposición se empezará al recuento del oro, el cual será encerrado y sellado para evitar su salida del territorio nacional”.

Deuda externa: 10OCT931 se investigan empréstitos por 22 millones a expresidentes Quiñones y Meléndez que sirvieron para comprar bonos…

Emisión de Moneda: 12OCT931 Cuatro millones de colones listos para entrar a circular. Mitad de lo que ahora se encuentra circulando en todo el país, según cálculos que ha hecho el Ministro de Hacienda. El oro existente garantiza gran cantidad.

(El vicepresidente asume funciones de presidente) y Golpe de Estado:

17OCT931 El General Martínez llevará a Consejo de Ministros la idea de ampliar la moratoria. En esa nota el militar se reúne con Samuel E. Mármol comerciante que pidió al Ministro de Guerra, Marina y Aviación elevar su descontento por la moratoria que decretó el gobierno sobre la intangibilidad del oro de los bancos, esto les afecta porque no pueden ejecutar sus deudas, creando mora en créditos hipotecarios, enfatizando que los préstamos fuera del sistema bancario no están reguladas y por lo tanto sujetas a ejecuciones judiciales, lo cual solo beneficia a una clase social, – esta nota al menos connota una extraña relación, puesto que la queja no se expone al Ministro de Hacienda sino al Ministro de Guerra-… 19OCT931 se emite un bando exhortando al pueblo a cooperar con el Gobierno y no prestarse a rumores, aceptar el papel moneda, para no afectar la economía. 01DIC931 se cree que se está defraudando al fisco en el cobro de pensiones.02DIC931 se convoca a elecciones municipales 03DIC931 Ejercito Nacional desconoce al presidente Araujo.

1932

Después del Golpe de Estado

El martinato deroga el reglamento de Buses 04ENE932

08 de enero de 1932 Diario Patria. ¿Levantamiento comunista en Ahuachapán? (fragmento) ? En relación con los últimos sucesos acaecidos en el occidente de la República -sucesos en los que han participado directa ciertos afiliados a las doctrinas comunistas -podemos informar a nuestros lectores que hoy, a las 9 de la mañana, se presentó al Palacio de la Presidencia una Comisión del Partido Comunista, encabezada por el bachiller Alfonso Luna, con intenciones de entrar en arreglos con el Gobierno, capaces de solucionar la difícil situación en que se halla colocado el referido bando. Pero la Delegación Comunista no pudo hablar con el jefe del Ejecutivo por que éste se encuentra enfermo. Un representante de PATRIA que acudió a presenciar la proyectada entrevista de los líderes con el General Martínez, obtuvo algunas declaraciones al respecto de boca de un funcionario; quien participó a nuestro enviado que o que pretendían los comunistas era efectuar un “pacto” con el Ejecutivo; a la que desde luego no pudo acceder este último porque considera los sucesos de Ahuachapán como obra de simples amotinados, que ni siquiera obedecen a órdenes concretas del Comité Central Comunista de San Salvador. Además, en caso de proceder así, igual concesión tendría que hacerse a los otros partidos políticos.

Disminución de salarios

08 de enero de 1932 Diario Latino La patria impone un sacrificio. Reproduciremos el Decreto de ese momento (fragmento): “EL PODER EJECUTIVO Ministerio General El Poder Ejecutivo de la República de El Salvador:

Considerando que es una necesidad absoluta nivelar el Presupuesto, disminuyendo los gastos y aumentando los ingresos de manera que, con los recursos disponibles, se pueda fomentar el trabajo y conservar el orden y la paz interna.

POR TANTO: En Consejo de Ministros y conforme los principios del artículo 8 de la Constitución, DECRETA: Parte Primera Artículo 1.- Se rebaja en un 30% las pensiones y jubilaciones, sueldos y demás remuneraciones por servicios personales a cargo del Tesoro Público, con las excepciones siguientes: a) Los jornales de los peones; b.- Los de los individuos de tropa y clases del Ejército, de la Policía y de la Guardia Nacional; c.- Los honorarios de los jurados (?); d.- los jornales de los policías de aduanas, e.- Los individuos de tropa y clases de los Resguardos de Hacienda y, f.- Los sueldos que corresponden a empleados del Servicio Exterior que tengan una remuneración mensual de cien dólares o menos.

Elecciones y fraudes

Otros eventos de esa fecha: 1521 maestros desocupados. Organización del personal docente de la República. 07 de enero de 1932 Diario Latino Formidable bochinche en Usulután. El pueblo enfurecido asaltó varias casas particulares. Imprenta del periódico La tribuna destruida. Balazos por todas partes. El origen del desorden fue la imposición de don Rafael Padilla como alcalde.

Estado de Sitio

21 de enero 1932 Diario Latino. Titulares: “El gobierno hace declaraciones sobre la última intentona del Comunismo, medidas drásticas para la represión de movimiento que intenten alterar la tranquilidad de la nación”. “Se decreta estado de sitio en 6 departamento del país”. “Otra vez Estado de Sitio” “Amplios detalles del complot rojo: Tramado para aniquilar el actual Régimen Social”.

El 22 de enero de 1932 se efectúa el levantamiento campesino en la zona occidental y la correspondiente matanza conocida.

Se trata de las lecciones de nuestra historia, para no terminar en la tragedia conocida. amazon.com/author/csarcaralv

1. De la Serie Democracia y periodismo contra la desconfianza política https://www.amazon.com/-/es/ dp/B0BKRJXY6K/ref=sr_1_3?__mk_ es_US=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3% 95%C3%91&crid=3C4LN5U4TL0FT& keywords=serie+Democracia+y+ periodismo&qid=1669156203&s= books&sprefix=serie+ democracia+y+periodismo+% 2Cstripbooks-intl-ship%2C109& sr=1-3

2. Todas las citas referentes de Diario Latino y el periódico Patria (1931-1932)

3.Revista “El café de El Salvador” 1938 En La crisis de 1929 /Gerardo Rosales, Vilma López, María Escobar La universidad pág. 48

4. Revista “El Economista” mayo de 1934 N° 2 En La crisis de 1929 /Gerardo Rosales, Vilma López, María Escobar La universidad pág. 49