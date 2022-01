1922 investigan dinero público y ahora nadie sabe del Bitcoin

César Ramírez

Efectivamente la Asamblea Legislativa realizó antejuicios a los expresidentes de la República: Don Jorge Meléndez (1919-1923), Dr. Alfonso Quiñonez Molina (1923-1927) y Dr. Pío Romero Bosque (1927-1931), era un época donde unas palabras ya eran conocidas: “corrupción presidencial”, así se investiga la inversión de los millones del empréstito de 1922 contra los expresidente Quiñonez y Meléndez, esos millones en parte, se invirtieron en comprar bonos inservibles del siglo pasado (1899) y otros derroches por el estilo. La comisión especial realiza una minuciosa investigación en el tribunal superior de cuentas. La Asamblea conoce de los antejuicios, por una Junta o Comisión, derivada de la misma Comisión Especial, ante el Tribunal de Superior de Cuentas, en donde se encuentran todos los documentos relativos a la contratación e inversión del empréstito de 1922. Se les acusa de comprar bonos del siglo pasado, provenientes de una deuda de gobierno, bonos de la deuda pública, emitidos el 01 de julio de 1899 y que no se cotizaban, porque no valían ni un décimo de centavo. Sin embargo, estos bonos de la serie “B” fueron comprados a precios irrisorios y luego el Gobierno los pagó con el producto de los bonos del Empréstito de 1922.

Parece que la Historia reclama su lugar… ¿les recuerda algo de 2022?

Comprendo que es un símil estrambótico, pero leamos esas palabras en Bitcoin: ¿compra de Bitcoin provenientes de una deuda pública? ¿compra de Bitcoin sin límite? ¿Bitcoin comprados a precios injustificables? ¿Acuerdo con el FMI para pagar deuda y Bitcoin?

Aunque es hiperrealismo ¿quién autoriza la compra de Bitcoin? ¿es un antojo presidencial la ejecución de esas acciones en millones de dólares del dinero público?

Si hace un siglo las investigaciones se realizaban por esos eventos ¿acaso hemos retrocedido un siglo para omitir esas legítimas acciones ciudadanas?

Desde mi punto de vista el Bitcoin es similar a los bonos que no valen ni un centavo, se invierte dinero en dólares, pero su retorno es incierto, es una apuesta con el dinero de las pensiones de nuestros hijos, las reservas para educación, salud, escuelas, medicamentos etc. el Bitcoin es manejado por empresas norteamericanas sin control, sin jurisdicción nacional, son extraterritoriales, no tienen legalidad nacional, no existe responsabilidad financiera.

Las investigaciones de esos bonos de los expresidentes suceden el 10 octubre de 1931 y fueron interrumpidas por el Golpe de Estado del 02 de diciembre de 1931 de Maximiliano Hernández Martínez… lo demás es Historia.

