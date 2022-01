16 de enero 2022 30 aniversario

Caralvá

Intimissimun

A pesar que el día 16 de enero, aniversario del Acuerdo de Paz fue abolido por un decreto legislativo de la actual administración, nada impidió una extensa marcha de ciudadanos con carteles, afiches, pancartas, mantas, banderas, boletines, cantos, música etc. según las costumbres populares, que recordaban y celebraban el 30 aniversario del fin de la guerra civil.

En esa marcha los carteles recobran la voz de los afectados: Las víctimas somos memoria viviente – dice un cartel con una foto de varias personas-; Los desaparecidos dolieron durante la guerra y también duelen hoy; Reparación y no repetición, nunca más la memoria debe ser escrita con cifras de desaparecidos -con varias fotos-; ¿Dónde están? La verdad sigue secuestrada; Si no hay justicia social un país no puede vivir en paz; Para que haya paz desaparecidos nunca más; No a la privatización del agua; Jueces de la Constitución; USA se solidarizó y honró nuestra memoria histórica desclasificando los archivos del Mozote -fotos de militares; Bukele solo los ha usado para tirar lodo en sus cadenas nacionales -foto presidencial-; ¿de la A la Z? cómo eran -foto militar- ; Dictadura nunca más MPR 12; La Historia no se borra por decreto MPR-12; Porque nuestros hijos vivan en libertad, sin deuda, sin miedo; marcho sin miedo por la democracia, la paz, la libre expresión y justicia para todos; a 30 años de Acuerdos de Paz… La lucha continúa; Bukele San Romero no es adorno ¡imítalo!; Leonas por la democracia, leonas de américa, movimiento social de mujeres; Velorio de la democracia -a su lado un ataúd con una cruz blanca- otras cruces blancas portadas por mujeres leemos: QDDG por las víctimas de feminicidio; RIP por las víctimas del Mozote; por las violaciones de los derechos humanos; No destruyan nuestra historia, Estadio Flor Blanca, devuelvan lo robado al ISSS, necesitamos verdaderos hospitales fuera Nayib-con una caricatura del presidente-; poetas contra el fascismo; Resistencia Popular; Prohibido olvidar Desaparecido= asesinado; Fentras; Un muñeco -monigote- imita al presidente con los colores cyan en su pedestal leemos: Aunque nos espíen no nos callan; Cuando callan a un periodista callan tu derecho a saber; Despedido de migración La dictadura del Bachiller Bukele Ortez violentó mi derecho a la libre sindicalización art. 47 Constitución de la República; Un afiche de Batman caballero de la noche con la figura del Héroe y el Guasón leemos: Este payaso mafioso no es mi presidente; un cartel celeste y blanco: ¡Llegó la hora! ¡Hagámosle huevos!; Comunidades Cristianas de El Salvador Monseñor Oscar Arnulfo Romero; A 30 años de la firma de los Acuerdos de Paz nuestros derechos no se cumplen; Frente Social y Sindical Salvadoreño; Pedimos al presidente Bukele reanudar el programa Misión Milagro; Los más elementales derechos están en riesgo al no respetar el de el agua SSINT; Acuerdo de Paz nace la democracia -Diáspora salvadoreña-; Nayib made in China; Desmontando la dictadura Democratizando a El Salvador 30 aniversario Acuerdos de Paz FMLN; Pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla; No al plan de corrupción territorial; en el país del Bitcoin sube el precio de los frijoles y queso menos la Chivo.

El colorido de esa marcha es impresionante, una conjugación de generaciones, la primera línea formada por los familiares de desaparecidos desde la época del conflicto, con sus familiares lado a lado, mientras los cánticos nos llenan el ambiente de rechazo al Bitcoin, alto costo de la vida, reclamos por la derogación del día de Acuerdo de Paz, cantos a voz de cuello: ¿cuál es la ruta?…

Una extensa muchedumbre avanza la mañana del domingo, las alegres comparsas de ciudadanos agotan sus expresiones de convivencia en cada cuadra de la Alameda, mientras una cantidad de periodistas nacionales y extranjeros identificados con sus credenciales, se apresuran a captar las mejores expresiones populares.

La música de los años setentas con los venezolanos guaraguau se escucha desde los autos con parlantes, otros son batucadas de jóvenes con tambores (timbales,redoblantes, tamboriles, bongó) mientras en algunos tramos se escuchan cantos clásicos suramericanos -tropicalizados- el rock de Molotov Gimme tha power, Alí Primera Sombrero Azul y otros.

Ha sido uno de los aniversario más alegres y renovadores del 30 aniversario del Acuerdo de Paz, a pesar que lo abolió la Asamblea Legislativa de la actual administración, el 16 de enero recuerda la vida, la memoria y el triunfo sobre la guerra, nada es comparable con esa alegría desde 1992.

