10 DE NOVIEMBRE DE 1931. 23 DÍAS ANTES DEL GOLPE DE ESTADO

Por Caralvá

Incertidumbre económica y ¿ovni?

04 de noviembre de 1931.

Diario Latino.

No se ha formado ningún trust dice Don Rodolfo Duke. Lo que ha pasado es que se convino en fijar el cambio al 205, a insinuación del Presidente. (fragmento) Con motivo de que “la prensa” de esta mañana da cuenta del establecimiento de un trust que se encargará de la venta de giros de oro para el exterior, formado por los cuatro bancos del país y de casas de comercio que se dedican a ese negocio, esa mañana nos interesamos por averiguar la realidad acerca del establecimiento de dicha institución y al efecto, nos entrevistamos con don Rodolfo Duke, Director del Banco Agrícola Comercial. Don Rodolfo nos manifestó que no era verdad la especie acerca de la formación de ese trust que no lo que había pasado era que el Presidente había convocado a los Directores de los bancos y a los jefes de casas que se dedican a ese negocio, para insinuarles la conveniencia de no elevar el cambio.

6 de noviembre 1931. Diario Latino. Sigue insinuándose que está en peligro la estabilidad del dólar, si Francia retira más oro de los depósitos de EEUU.

06 de noviembre de 1931. Regresa de Europa la Primera Dama de la nación. Doña Dora de Araujo regresó ayer de Inglaterra, a donde fue en busca de la salud perdida. En uno de los colegios de más reputación de la capital inglesa, dejó doña Dora a su hija la exquisita señorita Helen que hará estudios breves de periodismo.

6 de noviembre de 1931. Diario Latino. No pagarán derechos ni impuestos ciertos artículos de Guatemala concesión que hace el gobierno nuestro para fomentar el comercio, como las entradas que se derivan de estos artículos están calculadas en el presupuesto, debe estudiarse el asunto. Con fecha cinco del corriente el Poder Ejecutivo en Consejo de Ministros, decretó la libre introducción de ciertos productos producidos en territorio guatemalteco, introducción que antes tenía algunos impuestos que hacían imposible su expendio entre nosotros, pero ello debe tener suponemos una igual concesión de parte del gobierno guatemalteco.

7 de noviembre de 1931.Diario Latino. El Gobierno puede obligar a La Compañía del Mercado a rebajar todos sus impuestos. Más aún, la manifiesta falta de cumplimiento de las contratas puede hacer que el municipio se incaute pronto de los mercados. Solamente el 12% debe percibir. Ahora se trata de nacionalizar todos los sectores del pequeño comercio, puede realizar una acción enérgica para que los mercados sean de la comunidad.

09 de noviembre 1931. Guatemala ha correspondido a la franquicia otorgada por este gobierno.

10 de noviembre de 1931. Diario Latino. Raro fenómeno que alarma. Una potente luz aparece en la cima del cerro Macanse. Cuando la gente se acerca, la luz se apaga al momento. Un extraño fenómeno tiene alarmados a los habitantes de la población de San José Guayabal, departamento de Cuzcatlán y sus alrededores.

En el cerro conocido con el nombre de “Macanse”, en terreno de propiedad de don Napoleón Calderón, es vista por todos una enorme luz amarillenta, que se apaga y se enciende intermitentemente todas las noches. Varias personas entre ellas don Luz E. Calderón, hermano de don Napoleón, han subido a la cúspide del cerro a las horas en que aparece la luz y cuando están cerca, desaparece por completo no pudiendo averiguar de dónde procede. Visto su fracaso en la búsqueda regresan al poblado y la luz aparece de nuevo en la misma forma. Según los datos que hemos podido obtener, los efectos de la luz parecen producidos por electricidad tanto por el color de la llama como por la rapidez en apagarse y encenderse. El extraño caso tiene muy intrigados a los vecinos y sería muy oportuno enviar una comisión investigadora, para sacar en claro la verdad y el origen.