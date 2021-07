1 de mayo 2021 y democracia

César Ramírez

Hace unos meses no teníamos idea del impacto social del evento del 1 de mayo 2021 cuando se destituyó a los Magistrados de la Sala Constitucional y al Fiscal de la República, si agregamos el anuncio de la Ley del Bitcoin la situación es un “relato de suspenso”, pero aún falta el ingrediente dominante en la política interna: la lista Engel de EEUU; esos elementos no pueden omitirse en nuestra sociedad, en pocas palabras hablamos del dinero en nuestros bolsillos, la despensa familiar que cubre nuestras mesas, así como la relación internacional con Estados Unidos de América que nos implica el tema de las remesas.

Si leemos políticamente estas situaciones acá no se trata de lucha de clases, eventos electorales, lucha antimperialista, nacionalismo etc. se trata un golpe a la Constitución de la República, un disparate económico (Bitcoin) que solo puede compararse con el impago de 1931, a pesar que ese fue un cambio del patrón oro de consecuencias internacionales; de la misma manera la mención de funcionarios nombrados por EEUU marca un claro mensaje de prevención política y alerta por la democracia, en esa lista se hace referencia a sobornos a magistrados de Corte Suprema, llamados a la insurrección, colusión para destituir a la Sala Constitucional etc. es la caracterización de nuestra sociedad en una democracia fracasada, porque no existe una justicia creíble, ni una Asamblea que escuche a la oposición sino un congreso de un solo partido, es muy preocupante el cierre de espacios democráticos, mientras el endeudamiento llega a niveles del 90% del producto interno bruto, etc. pero acá no se atienden llamado, ni prevenciones, ni se escucha a la ciencia, no llegaremos muy lejos entonces.

Aún falta la Reforma Constitucional o cambios constitucionales que probablemente permitirán la reelección, la impunidad de funcionarios públicos, el nepotismo, la eliminación o silencio político de toda oposición democrática, de esa forma la democracia solo será un concepto del pasado.

¿Qué hacer?

En 1931 existió un rechazo a la moneda impulsada por gobierno de turno del Ing. Araujo; ahora según el último comunicado de la Sala Constitucional legítima del 1 de mayo 2021: los actos, eventos, acciones y nombramientos de la Asamblea Legislativa son inconstitucionales, por lo tanto vivimos una jurisprudencia ilegítima; de igual forma si EEUU defiende la democracia por la lista de Engel, nosotros debemos cumplir los mandatos constitucionales por la democracia y defender la República.