1.7 millones de paquetes alimenticios se entregarán casa por casa

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

El gobierno iniciará el plan de alimentación con lo que pretende llevar un “paquete alimentario” a familias de escasos recursos. En total serán 1.7 millones de familias que serán beneficiadas, que no tendrán que acceder a ninguna página web ni salir de sus casas, sino que dicho paquete llegará hasta la puerta de su vivienda.

“En vista de la dificultad de asignar recursos a las familias, he ordenado repartir los paquetes alimenticios casa por casa. No tienen que salir de su casa, no tienen que consultar ninguna página web, nosotros llegaremos a su vivienda a dejarle su paquete”, escribió el presidente Nayib Bukele en redes sociales.

Una hora antes, el mandatario habilitó una página web (www.bienestarsocial.gob.sv) para consultar a través del Documento Único de Identidad (DUI). En el que se establece si es beneficiario del paquete alimentario y le asignaba el lugar y día para la entrega del mismo.

“Ya dimos bonos, repartimos un millón de cestas solidarias con las alcaldías, enviamos a nuestros equipos a lugares muy lejanos, suspendimos los cobros bancarios, así como muchos otros cobros, como agua, luz, cable e internet, etc. Pero sabemos que aún hay muchísima necesidad, y la necesidad material más grande, es la comida. Así que este domingo empezaremos a entregar los Paquetes Alimenticios, preparados por Bienestar Social, junto con nuestra Fuerza Armada y nuestros voluntarios”, escribió el mandatario.

El presidente Bukele aseguró que es un paquete alimenticio por familia.

Y que pasaran por la zona, si en caso de no ser beneficiario y tiene alguna queja, la familia podrá llamar al 929 para poner su denuncia o reclamo.

Esta medida, vendrá a solventar la necesidad de muchas familias del país, ya que en los últimos días han expresado y solicitado ayuda ante la falta de alimentos por no salir a trabajar, sobretodo aquellos personas dedicadas al comercio informal, que con 60 días de no trabajar ya recienten la afectación por la cuarentena domiciliaria obligatoria.

De acuerdo al informe del Gobierno se realizarán tres entregas: la primera entre el 16 y al 17 de mayo, la segunda entre el 22 al 21 de junio y la tercera del 23 al 9 de agosto. “Espero que está ayuda, que daremos varias veces haga más fácil que podamos quedarnos en casa y prevenir el contagio del COVID-19”, concluyó el mandatario.