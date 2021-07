01 de mayo 2021 ¿Qué nos afecta?

César Ramírez

@caralvasalvador

Cuando se sustituyó ilegalmente a los Magistrados de la Sala Constitucional y al Fiscal General se abrió un panorama desalentador en la Comunidad Jurídica y las leyes de la República, situación evidente 3 meses después, por ejemplo: se decreta una Ley de Bitcoin sin discusión de los profesionales de economía la cual se declara irreversible desde la presidencia, los riesgos de perder los pocos ahorros o las pensiones de miles de trabajadores que cumplieron sus años laborales, no solo están en peligro sino que pueden disminuirse o sustituirse por Bitcoin; una apelación de inconstitucionalidad aún si sucediera, sería rechazada puesto que no es posible que la justicia emane de la injusticia, “nada bueno puede acontecer de la maldad”; como si esto fuera poco se declara la reserva de información sobre los dineros del pueblo en todos los actos de la oficialidad gubernamental, no sabemos el costo de las vacunas, los contratos del Hospital El Salvador y su anexo, las compras de utensilios médicos como mascarillas, guantes, equipos, etc.; el salario de los funcionarios públicos tiene doble lectura por un lado tienen plaza nominal y otra ad honoren, pero la suma en algunos funcionarios es superior al salario del presidente, sus patrimonios tampoco son conocidos; las doce irregularidades señaladas por CICIES antes de su extinción no se conocen puesto que esas denuncias implican altos miembros del poder ejecutivo; los mencionados en la Lista Engel siguen activos en el aparato de gobierno pero no son investigados, no obstante los EEUU han indicado nacional e internacionalmente su preocupación sobre actos ilícitos de corrupción, narcotráfico, atentados contra la democracia, conspiración para remover magistrados constitucionales, manejos electorales, soborno de magistrados etc. señalamientos graves que deben investigarse, pero acá las leyes no funcionan en esa dirección; existe además un retorcido intento de reformar la Constitución de la República, es una obsesión que tiene como fin el cambio de los artículos pétreos que soportan nuestra legalidad en el sistema democrático, el número de artículos que serán revocados supera los cien, parece que de nuestro sistema no quedará nada, entonces retrocedemos siglos de vida republicana, la Constitución actual será letra muerta con un resultado perverso… la actual legalidad será ilegalidad, algunos derechos serán delitos, la República Constitucional probablemente será una dinastía teocrática, el poder ejecutivo será hereditario y una familia construirá una dictadura a sangre y fuego…

Después del 1 de mayo 2021, observamos la destrucción de la República.