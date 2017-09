Zidane: “No veo ni quiero una Liga sin el Barcelona”

Madrid/dpa

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, aseguró hoy que no se imagina ni desea una Liga española de fútbol sin el Barcelona.

“Yo no veo una Liga española sin el Barcelona, es lo único que puedo decir (a ese respecto); no lo veo como aficionado al fútbol, yo veo al Barça siempre en esta Liga”, afirmó Zidane, preguntado por una eventual salida del club azulgrana de la competición española, si en Cataluña sale adelante el referéndum de independencia convocado para el 1 de octubre.

La cuestión fue pura especulación. Ni el club azulgrana ni la Liga española se han planteado, al menos públicamente, una posible marcha del Barcelona del torneo español, en caso de que el sí a la independencia sea mayoritario y Cataluña inicie el procedimiento para separarse de España.

Al contrario, los dirigentes del club catalán siempre manifestaron su intención de que el Barcelona siga compitiendo en la Liga española, del mismo modo que el Mónaco, por ejemplo, lo hace en la francesa.

“Yo no sé qué va a pasar. Hay gente que quiere (la independencia) y gente que no; es un debate complicado. Lo que no veo ni quiero es una Liga sin el Barcelona”, concluyó el técnico francés del Real Madrid sobre su archirrival catalán.