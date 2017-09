William Renderos Iraheta vuelve a Chalatenango

@Diegoolguzman

Tras la destitución del entrenador Ricardo Serrano, la junta directiva de Asociación Deportiva Chalatenango presentó ayer a William Renderos Iraheta como estratega de los morados para lo que resta del torneo Apertura 2017.

Renderos Iraheta, quien dirigió al desafiliado C.D. Chalatenango, en el Clausura 2017, llega a los “duros del norte” con el objetivo de sacarlos del último lugar del torneo.

Los alacranes suman 10 puntos producto de dos victorias, cuatro empates y cinco derrotas que propiciaron la separación de Serrano del banquillo. Rigoberto Mejía, presidente de A.D. Chalatenango, dijo que eligieron a Renderos Iraheta debido a que conoce a la mayoría del plantel y por el trabajo que realizó en el certamen anterior con los morados. “El profesor (William) Renderos Iraheta conoce gran parte del plantel que está ahora. Además, él hizo un gran trabajo en la segunda vuelta del torneo anterior y por esa razón decidimos que sea el técnico principal de Chalatenango”, explicó Mejía. Por su parte, Renderos Iraheta se mostró feliz por el volver a tierras norteñas, ya que su trabajo al frente de los norteños el torneo anterior le dejó buenas sensaciones. “Me siento contento de volver porque es una plaza en donde me sentí bien el torneo anterior, a pesar de tantas limitantes que tuvimos, y para mí es una bendición de parte de Dios”, manifestó el nuevo técnico de los alacranes.

Asimismo, Renderos Iraheta dijo que trabajará al máximo con el plantel de jugadores para que mejoren su rendimiento y así obtengan resultados positivos.

“Yo me comprometo con el trabajo que siempre he hecho y entregarme al cien por ciento con la preparación que he tenido como entrenador para que así vengan mejores resultados”, expresó Renderos.