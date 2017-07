A votar por las mejores ofertas

Nelson López*

Millares de salvadoreños empadronados vivos y muertos ya están súper pero súper entusiasmados con las posibilidades de las mejores ofertas de los futuros presidentes que han mostrado hasta la desesperación sus añoranzas con tal de dirigir los destinos de este gran mercado, que no para de comprar cualquier cosa, tal como fueron educados y enseñados en el neoliberalismo del capitalismo salvaje que solo piensa en vender.

Los dos grandes mercaderes no dejan de imaginar un gran súper exclusivo o el almacén más grande del mundo, en todo lo que serían las zonas de mayor venta por cualquier lado en que se encuentre la posibilidad… y no hay ninguna duda que esas plataformas político-mercantiles ya están bien asentadas y distribuidas para que todos los consumistas no soporten ir de shoping por lo menos siete días a la semana.

Así que por el momento la lucha a brazo partido en estas precandidaturas tiene que verse con las ofertas y nada de rombos ni gif cards como dice una veterana de la política que hace poco soltó medio millón de dólares para favorecer a su candidato favorito, para que su campaña sea más buena que la del otro comerciante que así como un poco decepcionado ha mostrado la desventaja que tiene, porque le sale más complicado ofertar a diestra y siniestra.

Muchos votantes vivos están atentos a ver si una vez más vuelven a poner en los súperes el ron Flor de Caña que normalmente vale 30 dólares a 10, porque así que no dude el súper candidato que aunque no tenga oratoria fina y se revuelque todo para descifrar y concluir una frase proselitista, los bolos votarán sin tanta paja con una inmensa selectividad y más si los wishky y los vodkas son rebajados a precios de costo y todas las boquitas o tapas como les dicen en España vengan amarradas con cinta adhesiva a los botellones.

Ciertamente los votantes muertos no importan porque no compran como los vivos pero media vez voten como los chochos o catrachos es suficiente para el súper candidato… ah… y por ese lado van las campañas que ahorita tienen bien confundidos a los champeros que ya se prepararon para votar por los presidentes pero ni se acuerdan de los diputados ni los alcaldes porque los tienen embobados a puras ofertas y lo que no entienden es por qué no entra en la contienda el dueño de los pollos que tan ricos se sienten cuando están cuidando urnas.

El caso es que las ventas han bajado terriblemente porque medio mundo está esperando las rebajas todavía… y nada por allí y nada por aquí… como dicen los magos, y así van a pasar, es lo más seguro, mientras estén en las precandidaturas y gracias a la polarización como dicen algunos, porque como que han dado línea de comprar únicamente en los mercados municipales y los de hueso rojo han jurado no comprar en ningún súper del súper candidato ni comprar productos asiáticos en el negocio del otro candidato. Esperemos y ojalá no vayan a salir con que el que compre en los súperes ese el más grande traidor, porque allí sí que se van a caer las ventas y las candidaturas de los dos mercaderes.