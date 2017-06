Versos de Roger Guzmán

Poema de Óxido, pena y verdugo

ÓXIDO, PENA Y VERDUDO

El jinete de la muerte cabalga por su reseca voz de arena y hielo,

Afila sus espuelas y persigue a las bestias por el desierto,

Bautiza sus pasos en nombre del dios de las termitas del fuego

Y espera que la estrella del norte las mate de frío.

Rotas extremidades para volar crecen en mi frente. Pálidos rudimentos de cielo y horizonte sostienen mi espíritu.

Pájaros atrapados por los muros de mi garganta

Abrazan mis suspiros entre las llamas de la cobardía,

Empuñan la rabia del sudor en vigilia de hoyo y piedra y espanto, De relojes y calendarios que lavan la sangre

Que el fantasma de la memoria madura en el centro de mi habitación.

Quebrantadas norias se dejan caer contra los cataclismos colmados de agua con corona de espinas.

Mudos ojos apenas incongruentes levitan sobre un espacio sin lugar,

Armarios llenos de gente que se abre hoyos negros al costado de la incertidumbre,

Caminos cambiantes entre las mandíbulas de zapatos viejos olorosos a cansancio,

A olvidos e imágenes de ruidos y plegarias

Tan y tan repetidas que no hay más que una, Tan y tan golpeadas que han perdido el rostro, Que han perdido el tino,

Que han perdido el seso.

Y cada verso es una arruga de magnitud cerebral,

Una mañana de esas con memoria y todo eso que nos vuelve reflexivos,

Pájaros azules con azules víctimas entre los dientes.

Y sin embargo hay quienes cantan cantos con alas de nube.

El jinete de la muerte concibió un ejército con el sol,

Hijos adictos a los encendedores, a la pasión de Cristo y a los terremotos,

Óxido, pena y verdugo De la muerte De la muerte.

– Poema de Jamás hombres humanos:

JAMÁS HOMBRES HUMANOS

Tenemos un problema el mundo ríe tenemos un problema

Ríe porque cree que así se ve más bello tenemos un problema Ríe cree que es lo correcto el mundo se está riendo

Ríe y no para de reír y reparte su imagen

Reparte espejos que no paran de reír

Que ríen y ríen ahogados en un paisaje para crear cigarrillos

Que hacen colectas para fomentar la risa

Para fomentar que un río pare de cantar para que no nos interrumpa

Y no dejemos de reír

Con el pañal del niño que lo absorbe todo

Con la falda de la niña vestida de payaso

Con la palabra de un dios que nos ha creado para la risa

La risa que nos repite que hemos sido creados a su imagen

A su imagen en la sonrisa del por Dios por Dios del pordiosero

Del qué vergüenza de la prostituta violada por su padre

Del qué vergüenza de las lágrimas

Y de mi sexo de indigente

Qué vergüenza de las flores

Con su lucha contra el cielo

Qué vergüenza del cielo

Que ya no soporta el peso del sol

Qué vergüenza

Qué vergüenza

Soy un homo sapiens superhombre

Que ruge su súper poder genital

Por Dios

Qué vergüenza

Niños del mundo ha caído el mundo

Han desmayado sus polos

Hemos desmayado infernalmente

Con el grito infernal de un por Dios por Dios

Somos los hombres limítrofes niños todos

Somos la vergüenza del mundo y se está riendo

Somos una plegaria

La última plegaria

Ya llegamos al final del mundo

El mundo ríe

Qué vergüenza hijos míos les heredo un montón de billetes

Hijos del mundo

Qué vergüenza

Por Dios

Qué vergüenza

Quién inventó el espejo Quién habita al espejo

Quién habita a las banderas con el signo de la risa

Quién me dice reí y lavate los dientes

Lavate los dientes y no te los lavés Quién me dice y me trata como a un tonto

Me trata con la risa que dice es la correcta y me obliga a reír

Me obliga a reír

Me dice deseá el mundo que ríe con piernas de mujer

Me invita a ser el dueño del mundo

Y me vende a Dios y al paraíso y me regala una pasta dental

Qué vergüenza ya no podré sentirme triste

Está prohibida la tristeza en este mundo triste repleto de risas

Está completa la risa con todas nuestras tristezas

El mundo ríe y nos dice viví en paz

Pero yo no quiero este tipo de paz por Dios por Dios

Soy un pordiosero Soy el hijo del hombre

Qué vergüenza

Delito cometí contra vosotros naciendo

Por Dios

El dolor crece en el mundo a cada rato

Y mi vecino ríe

Tenemos un problema

Mi hermano y mi madre y mis hijos ríen

Creen que es lo correcto

Voy a mostrarte el miedo en un puñado de polvo

La tierra se siente incómoda

Ah cómo quisiéramos muerto a nuestro padre Soy el hijo del hombre

Hijos del mundo aterradores

La tierra nos lleva en su vientre y quiere parir

Quiere dejarnos solos ya no nos quiere alimentar

La tierra está harta del latido en nuestro corazón

El dolor nos ha agarrado a cosquillas

Reí reí nos dice el mundo

Jamás hombres humanos hubo tanto dolor en el pecho

Hombres humanos

Hombres en peligro de extinción

Hijos del hombre

Hijos del mundo

El mundo ha perdido el tiempo comiéndose al mundo

El mundo es un puñado de polvo que huye de la brisa

Y ahora

Parado junto al viento le declaro la guerra

Le declaro el dolor animal

El dolor de las flores y los árboles

Le declaro la rabia de la sangre ofrecida a sus dioses de mierda

Ya no queremos tu paz ni tu salud maldito mundo Ya no queremos tus índices de crecimiento

Hombre hombre animal desnaturalizado

Tenemos un problema queremos la guerra

Deberías optar por un suicidio más rápido

Animal desconfigurado defecto

Soy el hijo del hombre

Soy un hombre humano

Y estoy dispuesto a dar mi vida para que no existás

– Poema de Me ahogo, me ahogo, me ahogo:

ME DESPRENDO de mi mundo y caigo.

Quiero flotar en el abismo oscuro de pequeños puntos de luz,

quiero flotar, solamente.

Pero caigo y las gentes de abajo me ven y creen que soy el cielo

o una bola de fuego suspendida en el espacio.

A mi lado otros caen.

Nadie allá abajo puede ver que el cielo está arriba de nosotros.

Nadie sospecha que pronto nos estrellaremos contra ellos.

Creo que caigo,

pero quizá son los de allá abajo los que caen hacia nosotros.

Hay un abismo horizontal que nos separa.

Hay muchos abismos verticales a mi lado.

Pero yo quería flotaren aquel abismo más allá del cielo,

con muchos puntos de luz que flotan,

que no caen,que no responden a leyes de manzanas caídas,

ni a teorías acerca de una gran explosión.O tal vez si.

Tal vez todos nos dirigimos a un mismo punto,

tal vez todo se dirige a un mismo punto

para chocar unos contra otros,

la vaca con el perro,

el cerdo con el hombre,

las aves, las aves,

las aves quizá puedan luchar contra la gravedad,

pero se cansarán,o podría suceder que en su lucha por esquivar a todo el que caiga

alguien que venga detrás de otro las tome por sorpresa y pueda golpearlas y las hiera.

Quizá nada pueda salvarse.

Quiero ver hacia el cielo.

No puedo voltear.

Me acerco a toda velocidad a mi destino.

Los de abajo son una réplica de los que caemos.

Realmente son ellos los que caen, son ellos,

porque detrás hay una boca gigante que los vomita.

Pero por qué siento que soy yo el que cae.

Qué me sostiene.Quiero ver hacía atrás.

Lo logro.

La boca gigante está detrás de mí.

También está frente a mí.

Soy yo quien cae.

Me estrellaré contra un espejo.

Me estrellaré contra mí.

Huele a vómito.

Huele a carne quemada.

Me estrello.

Me sumerjo en el espejo.

Voy hacia la boca gigante allá abajo.

Me hundo.

Ya no soporto.

Me ahogo.

Me ahogo.

Me ahogo.

– Poema de ¡Ay ay ay! ¡Uy uy uy!:

DE TANTO masturbarme me duele hasta el culo

De tanto masturbarnos el inodoro defeca ríos de sangre De niños que agonizan y se matan Porque quieren vivir

Quiero masturbarme una y otra vez hasta acabar con toda mi vitalidad

Quiero terminar sin espermatozoides, sin testículos de tanto derramarlos

Quiero perder el miedo a acabar con todo y descansar

Ja

Mi mayor miedo es masturbarme y ver mi rostro en las manchas de la sábana O «morir joven y no ser recordado» O las cucarachas o los murciélagos O verme arrastrado por la corriente de las alcantarillas

Ja Ja

Mi mayor miedo es mi mayor esperanza

Nosotros

El magnífico

El descanso del guerrero

Porque Jesucristo es más grande que Darwin en sus hallazgos sobre nuestra evolución

Muchísimo más grande que Freud en sus contribuciones sobre el manejo de nuestro inconsciente

Es un gigante que supo mostrarnos cómo masificar nuestra individualidad Y cómo realizar la más grande de nuestras masturbaciones

Desde niños jugamos en el bando donde nuestro dios amado tuvo la bondad de ubicarnos Algunos golpeando y despojando de todo a los demás y los demás soportándolo todo con algún que otro manotazo de vez en cuando

Oh si

Yuju Ja ja

Jesucristo es el espejo donde todo nuestro sado-masoquismo encuentra su inmortalidad Soy su súper fan y él mi súper estrella

Porque si

Porque inventarte es mi suerte

Inventarte desnuda(O desnudo)Sin voz sólo gemidos y rostro de placer

Inventarte para terminar con la boca abierta y los ojos cerrados Bañado en mi propio semen