Usuarios del transporte público contarán con modernas unidades para su desplazamiento diario

Yanuario Gómez

@DiarioCoLatino

Con el objetivo de brindar un mejor servicio para los usuarios del transporte público y como parte de los avances del proceso de modernización de las diferentes rutas de buses y microbuses, el Vice ministerio de Trasporte presentó 21 unidades que brindarán servicio en distintas partes del país.

Esta es la décima entrega de automotores que el VMT realiza en los últimos dos años y medio y beneficiará a usuarios del transporte colectivo de San Salvador, Soyapango, Ilopango, Lourdes, Santa Tecla, La Libertad, El Paraíso en Chalatenango y San Miguel.

“Esta nueva flota de modernas unidades, año 2017, cero Kilómetros, tienen aire acondicionado y componentes de acceso universal, GPS y cámaras de video vigilancia, estos son nuevos elementos que se han incorporado a este esfuerzo de modernización, el 35% traen acceso para personas con discapacidad”, dijo Gaspar Portillo, director general de Trasporte Terrestre del VMT.

Una de las empresas que hizo una mayor inversión en la modernización de sus automotores es Trasportes Unidos de Lourdes, quienes desde el día de mañana presentarán a los usuarios del occidente del país once buses nuevos con capacidad para 54 pasajeros sentados, las cuales formarán parte de las rutas 77 y 79 que hacen su recorrido entre Lourdes Colón, Santa Tecla-La Libertad y San Salvador.

“Esta renovación de flota es el fruto del trabajo de todos los que laboramos en Trasportes Unidos de Lourdes, además agradecemos la apertura que ha tenido el gobierno para con nosotros ya que en el pasado no podíamos realizar esto porque la banca no nos apoyaba, ahora el Banco Hipotecario ha confiado en los transportistas y esta es una muestra de ello”, manifestó José Olmedo, presidente de la Gremial del Trasporte Público.

Según Olmedo, la adquisición de estos buses significó una inversión de más de un millón de dólares para la empresa a la que representa. Asimismo gremiales del trasporte colectivo como la ruta 29-A, ruta 3 de San Miguel, 180 de Chalatenango presentaron nuevas unidades.

Los automotores deberán ser incorporados al Servicio Exclusivo de transporte público, que exige autobuses y microbuses cero kilómentros, accesibilidad universal para personas con discapacidad, conductores capacitados y demás comodidades para acceder a una tarifa diferenciada y así brindar a sus pasajeros dos alternativas para viajar junto al servicio ordinario que ya prestan.