Una oportunidad perdida por la negativa de Arena

educación media vocacional.

Los argumentos para explicar su negativa son irrelevantes, los hechos concretos son los que evidencian una estrategia de bloqueo a las nanzas del Estado, bajo la creencia de que as xiando la labor del gobierno ellos cosecharán votos en las elecciones. Es un pobre pretexto que muestra el desprecio a los intereses y necesidades de la gente, incluso de su propia gente.

Para colmo, además de negarle al país una obra importante para su vida, quieren presentarse como víctimas, aduciendo que el gobierno o el partido de gobierno se niega a hablar con ellos, cuando el pueblo entero sabe que de los esfuerzos de diálogo emprendidos por el Presidente Salvador Sánchez Cerén, son ellos los que se levantan, se van y proclaman que se retiran para incumplir su parte, como lo hicieron después de rmar un acuerdo de sostenibilidad scal en noviembre pasado. Otros gritan que no pueden ayudar a un Ministro que anda en campaña y que no desarrolla las obras para las que se autorizan fondos, en alusión al ministro Gerson Martínez, conocido y reconocido por su dedicación, transparencia y e ciencia como funcionario al servicio del pueblo.

En el mismo día en que negaron sus votos, Gerson estuvo con ellos, y ese mismo día les invitó a inaugurar el puente número 106, construido bajo su responsabilidad como Ministro. Nunca ningún Ministro en esa cartera fue tan e ciente, servicial y transparente como Gerson; de manera que tienen que asumir la responsabilidad que les corresponde por bloquear el desarrollo, por bloquear las nanzas, por mostrar su irresponsabilidad frente al pueblo sin pretextos, son ellos y ellas los diputados y diputados de Arena los únicos responsables de haber perdido una oportunidad para que el país mejore su sistema de carreteras.

El pueblo salvadoreño merece otro tipo de funcionarios, merece que se actúe con responsabilidad y pensando en el bien para la colectividad.

Las y los diputados de ese partido han demostrado a lo largo de estos años que caminan por una estrategia en la cual lo único que cuenta es su creencia de poder recuperar lo que el pueblo les negó, castigando al pueblo con las restricciones nancieras que por ahora pueden imponer con su negatividad. Es hora de abrir los ojos y castigar tan mezquina conducta política.