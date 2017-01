Una breve y real historia de luchas liberadas y frutos visualisados La profesora de luchas incansables Pc-sur Granada

Ivonne Sánchez Barea.

Hace casi dos años, que Granada ostenta la titularidad de Capital de la Literatura en la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO. Granada; cuna de poetas, pensadores y cultura. Nuestra hermosa Granada con sus monumentales Alhambra y Generalife, el Albaicín, sus calles y gentes. Ciudad que recibe gran flujo de visitantes durante todo el año. Lugar en la que su música y sus tapas dan a los sentidos un adicional recurso a quienes vienen o viven en ella.

Llevo mucho tiempo haciéndome preguntas: ¿Acaso la Capitalidad Literaria de ésta ciudad histórica no se podría extender a toda la Provincia? ¿Cómo no existe un itinerario Literario; ¿Poético, Narrativo o de Cuentos por los Municipios que rodean a la ciudad? ¿Por qué no se crean circuitos literarios como existen ya con la Música Flamenca qué sean apoyados por Diputación y no sólo como solicitud o sugerencia de los Municipios?

La cultura de los pueblos se mide por la expresión que nace de los propios pueblos, pero también por la calidad en los contenidos culturales que se presentan a los diversos públicos. En España a diferencia de México, Estonia o Noruega y algunos otros países, no se les paga a los poetas, ni a los creadores que llevan propuestas a sus consistorios.

Hay organismos y entidades internacionales relacionadas con la Cultura como: la Unión Mundial de Escritores por la Cultura, la Ecología y la Paz, la Asociación de Poetas y Escritores Hispanos, la Academia Norteamericana de Literatura Moderna, el Parlamento Internacional de Escritores, Proyecto Sur, la Prensa Digital Long Island al Día, y así una larga lista, que divulgan y promueven a través de las redes sociales con un público virtual superior al millón de personas que están atentas a lo que pasa en Granada como ejemplo cultural. Están interesadas en lo que desde aquí se crea y se escribe, están dispuestas a asimilar la cultura que se renueva. Aquí, en España, en Granada y en los Municipios aledaños, simplemente no ven la trascendencia y las expectativas que la cultura que nace en estas tierras, trasciende en otras longitudes y latitudes, con el común denominador de nuestra lengua: EL ESPAÑOL.

Reza la frase en la Alhambra: “Dale limosna, mujer, que no hay en la vida nada, como la pena, de ser ciego en Granada”. Yo parafraseo el concepto, y entiendo que Granada no es sólo una maravilla para ver, sino una ciudad llena de cultura para escuchar, asimilar, aprender… A mi particularmente me “Da pena la ceguera de los políticos y responsables de hacer cultura”. Sí, Señoras y Señores, la cultura se hace porque las creadoras y los creadores trabajamos para ello. No sólo tenemos un patrimonio basado en el pasado, porque nos ocupamos de dimensionar el pensamiento, somos el reflejo de la historia y abrimos sendas de esperanzas. Con estas formas obtusas: ¿dónde estará nuestro futuro cultural?

Creo con todo el convencimiento, que sólo aquellos visionarios que sean capaces de abrir estos nuevos caminos para redimensionar la cultura, nuestra cultura: la de antes y la de ahora, la que consta en las bibliotecas y las que está en el aire sin poder darles alas. Granada, sólo justificaría totalmente su titularidad de ser la Primera Capital Literaria de habla Hispana en el mundo y podría hacerse su propia marca cultural distinguiendo sus características, el día, que los personajes que se encuentran en sus sillones de poder, se quiten las vendas de los ojos, y escuchen las propuestas, sin obstaculizar la representatividad de entidades y organizaciones, que están tan interesadas, con sus oídos despiertos y sus ojos puestos en la ciudad y la provincia. Darle espacios, circuitos, y dejar que los sellos y logotipos de estos organismos sin ánimo de lucro, consten como valor intangible añadido, como parte de esa UNIVERSALIDAD del título que se le dio a Granada en 2014.

