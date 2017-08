TSE afirma que proceso electoral está garantizado

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Miguel Ángel Cardoza y Fernando Argüello Téllez, magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), aseguraron que los comicios municipales y legislativos de 2018 no se pueden comparar con los de 2015 porque hoy es un nuevo sistema, sin embargo, todo el proceso electoral está garantizado, pues será observado por los partidos políticos y otros entes como la Fiscalía General de la República.

El magistrado Cardoza explicó que uno de los grandes retos es resolver el problema de capacitar a cerca de 95 mil integrantes de las Juntas Receptoras de Votos, (JRV), además de las Juntas Electorales departamentales y municipales, que no deben estar afiliados a ningún partido político, esto según la sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

“Las personas que van a Organismos Electorales Temporales ya no pueden estar afiliados a los partidos políticos, es una obligación que ahora tiene el Tribunal de verificar que ya no existe esa afiliación, sin embargo, la relación siempre va a existir porque la misma sentencia reconoce que la propuesta viene de los partidos políticos, pero el TSE tendrá que verificar que las personas no estén afiliadas a dichos institutos”, recalcó Cardoza. Asimismo, indicó que septiembre, octubre y noviembre serán meses de reclutamiento para posibles miembros de mesa, a fin de capacitarlos en un primer momento de forma virtual, para lo cual, ya se cuenta con el apoyo estratégico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El Tribunal pretende formar un banco de datos elegible de las personas quienes puedan tener el perfil y no tengan vinculación partidaria, a fin de conformar los Organismos Electorales Temporales (OET). Estas personas podrán inscribirse en el sitio web que estará habilitado en los próximos días, para comenzar a dotarlas de habilidades y destrezas y puedan así cumplir su función en las mesas de votación.

Pese a la complejidad de los comicios de 2018 y la dificultad que persiste para el conteo de votos fraccionados, el magistrado Argüello Téllez dijo que la apuesta es transmitir esa misma noche los primeros resultados. Lo que se podrá hacer es conocer en un primer momento el número de diputados que ganó cada partido político y en el transcurso de la madrugada comenzar a conocer qué candidato ha sido electo.

“Los resultados electorales de San Salvador y La Libertad serán los últimos en completar, sin embargo, nos hemos propuesto tener tecnología de apoyo principalmente en esos dos departamentos”, externó Argüello.

A la vez, comentó que para facilitar la transmisión de los resultados el Tribunal recibirá la donación de 1 mil 800 escáner por parte de Corea, los cuales vendrán al país a finales de octubre. “Los escáner coreanos son equipos de primera tecnología, vale la pena aceptar la donación, se le agradece a Corea dicha cooperación”, enfatizó.

Entre tanto, de acuerdo a lo regulado en la Ley de Partidos Políticos (LPP) y al calendario electoral, el pasado 3 de agosto finalizó el plazo para que los partidos políticos desarrollen sus elección de candidaturas, y puedan competir en las próximas elecciones de diputaciones y concejos municipales del 4 de marzo de 2018.

El artículo 37-K de la LPP señala que las elecciones internas para elegir cargos de elección popular, deberán celebrarse a más tardar dos meses antes de la convocatoria a elecciones por parte del TSE, que en este caso será el miércoles 4 de octubre de 2017.

“Los partidos políticos deberán elegir sus candidatos y candidatas a cargos de elección popular, mediante elecciones internas, con voto libre, directo, igualitario y secreto de sus miembros o afiliados inscritos en el padrón correspondiente a su circunscripción territorial y de conformidad a las normas establecidas en la ley, sus estatutos partidarios y reglamentos”, especifica la ley.